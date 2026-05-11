Studie: Keine neue Landlust in Deutschland – Demografie prägt Umzüge

Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die oft zitierte neue Sehnsucht der Deutschen nach dem Landleben ist einer Studie zufolge zu einem großen Teil ein Mythos. Zwar verzeichneten ländliche Gemeinden zuletzt Wanderungsgewinne, wie das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- ‌und Raumforschung (BBSR) am Montag mitteilte. Dies sei jedoch weniger auf einen Wandel der Wohnpräferenzen zurückzuführen. Vielmehr seien demografische Entwicklungen sowie hohe ⁠Wohnkosten in ⁠den Städten und neue Arbeitsmodelle wie Homeoffice die entscheidenden Treiber.

"Die Debatte über eine neue Sehnsucht nach dem Land greift zu kurz", sagte BBSR-Stadtforscher Thomas Pütz. So sei vor allem die Zahl junger, mobiler Menschen in ländlichen Regionen zurückgegangen, wodurch es dort ‌zu weniger Wegzügen komme.

Die Studie zeigt, dass ‌es vor allem Familien sind, die in ländliche Regionen ziehen. Als wichtigste Gründe nannten die Befragten Ruhe, Natur und ein höheres Sicherheitsgefühl. Häufig ⁠gehe es um den Wunsch nach Wohneigentum und mehr Wohnfläche. Klassische ‌Standortfaktoren wie eine gute Anbindung ⁠an den öffentlichen Nahverkehr oder kulturelle Angebote seien dagegen weniger entscheidend. "Wer in ländliche Räume zieht, sucht häufig nicht die perfekte Infrastruktur, sondern eine Lebensqualität mit Ruhe und bezahlbarem Wohnraum", ‌betonte BBSR-Forscherin Brigitte Adam.

Eine allgemeingültige ⁠Strategie für ländliche Gemeinden lasse ⁠sich aus den Ergebnissen nicht ableiten, so die Forscher. Entscheidend seien passgenaue Wohnangebote und Investitionen in die soziale Infrastruktur. Als neue Zielgruppe für ländliche Regionen identifizierte die Studie Menschen, die im Homeoffice arbeiten.

Für die Untersuchung wertete das Forschungsinstitut empirica im Auftrag des BBSR Binnenwanderungsdaten aus und befragte rund 1000 Menschen, die seit 2019 in ländliche Gemeinden gezogen waren. Von diesen kamen ⁠23 Prozent direkt aus einer Großstadt.

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)