TAGESVORSCHAU: Termine am 11. Mai 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 11. Mai

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Aurubis, Q2-Zahlen (14.00 Analystenkonferenz) 07:00 DEU: K+S, Q1-Zahlen (detailliert) 07:00 DEU: TKMS, Q2-Zahlen (9.30 Pk) 07:15 DEU: Hypoport, Q1-Zahlen (10.00 Presse- und Analystenkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Q1-Zahlen 07:30 DEU: Hannover Rück, Q1-Zahlen (8.00 Pk) 07:30 DEU: Adesso, Q1-Zahlen 08:00 GBR: Compass Group, Halbjahreszahlen 14:00 DEU: Hochtief, Q1-Zahlen 14:00 NLD: ASM International, Hauptversammlung 14:00 USA: Fox Corp, Q3-Zahlen 18:00 DEU: Patrizia, Q1-Zahlen 20:30 BGR: Shelly, Q1-Zahlen (detailliert) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE SAU: Aramco, Q1-Zahlen USA: Mosaic, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 03:30 CHN: Erzeugerpreise 4/26 03:30 CHN: Verbraucherpreise 4/26 08:00 DNK: Verbraucherpreise 4/26 08:00 NOR: Verbraucherpreise 4/26 11:00 GRC: Industrieproduktion 3/26 16:00 USA: Wiederverkäufe Häuser 4/26 SONSTIGE TERMINE 08:00 DEU: Verband deutscher Pfandbriefbanken legt Zahlen zu Immobilienpreisen im ersten Quartal vor BEL: Treffen der EU-Außenminister, Brüssel CYP: Informelles Treffen der Minister für allgemeine Angelegenheiten der EU-Staaten, Nikosia HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen

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