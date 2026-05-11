Taiwan drängt chinesisches Forschungsschiff ab

Taipei, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die taiwanische Küstenwache hat ein chinesisches Forschungsschiff aus den Gewässern nahe der Insel vertrieben. Das Schiff habe dort illegale Einsätze ausgeführt, teilte die Behörde am Montag mit. ‌Bereits am vergangenen Donnerstag sei die "Tongji" 29 Seemeilen südöstlich der Südspitze Taiwans entdeckt worden, knapp außerhalb der Sperrzonen. ⁠Die Besatzung ⁠habe Seile ins Wasser gelassen, was auf den Einsatz wissenschaftlicher Instrumente für illegale Vermessungsarbeiten hingedeutet habe.

Daraufhin sei ein Schiff der taiwanischen Küstenwache nah an die "Tongji" herangefahren, um durch sein Kielwasser Turbulenzen zu erzeugen. Zudem habe man ‌die "Tongji" aufgefordert, sofort alle Aktivitäten einzustellen. ‌Das chinesische Schiff habe daraufhin seine Instrumente eingeholt und die Gewässer verlassen.

Chinesische Forschungsschiffe versuchten unter Missachtung des Völkerrechts, illegale ⁠Vermessungsaktivitäten in taiwanesischen Gewässern auszuführen, erklärte die Küstenwache. Die Regierung ‌in Taipeh wirft der Führung ⁠in Peking vor, neben regelmäßigen militärischen Manövern zudem vermeintlich zivile Schiffe in die Region zu entsenden. Diese Taktik der sogenannten Grauzone diene dazu, Taiwan unter ‌Druck zu setzen und ⁠seine Streitkräfte zu zermürben. China ⁠betrachtet die demokratisch regierte Insel als eigenes Staatsgebiet und hat auch eine militärische Eroberung nicht ausgeschlossen. Das erst im vergangenen Jahr in Dienst gestellte allwettertaugliche Forschungsschiff "Tongji" kann chinesischen Staatsmedien zufolge unter anderem für Meeresgeologie und Offshore-Ingenieurarbeiten wie die Verlegung von Pipelines eingesetzt werden.

(Bericht von Ben Blanchard, geschrieben von Hans Busemann, redigiert von ⁠Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)