Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases From 4 May 2026 to 7 May 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

  

Issuer Identity Code (LEI)

  

Trading Day

  

ISIN

  

Aggregated volume per day (number of shares)

  

Weighted average price per day

  

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/04/2026

  

FR0013230612

  

3 794

  

17.5007

  

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/05/2026

  

FR0013230612

  

4 230

  

17.4001

  

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/06/2026

  

FR0013230612

  

2 356

  

17.8405

  

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/06/2026

  

FR0013230612

  

 81

  

17.8946

  

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/06/2026

  

FR0013230612

  

 610

  

17.8691

  

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/06/2026

  

FR0013230612

  

 99

  

17.9673

  

TQEX

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/07/2026

  

FR0013230612

  

2 832

  

17.6885

  

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/07/2026

  

FR0013230612

  

1 049

  

17.7081

  

CEUX

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/07/2026

  

FR0013230612

  

 57

  

17.6923

  

AQEU

TIKEHAU CAPITAL

  

969500BY8TEU16U3SJ94

  

05/07/2026

  

FR0013230612

  

 220

  

17.6867

  

TQEX

 

  

 

  

 

  

TOTAL

  

15 328

  

17.5972

  

 

 

