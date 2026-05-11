Trading-Chance Silber: DAS zeigt die Ratio zu Gold JETZT an

Good to know about Silber

Dieses glänzende Edelmetall nimmt in der Welt der Rohstoffe eine absolute Sonderstellung ein, da es die höchste elektrische und thermische Leitfähigkeit aller bekannten Elemente besitzt. Im direkten Vergleich zu Kupfer oder Gold leitet es Strom noch effizienter und reflektiert Licht zudem am stärksten, was es für moderne Hochtechnologien unverzichtbar macht. Trotz seiner Zugehörigkeit zur Gruppe der wertvollen Münzmetalle wird es heute primär als Industriemetall betrachtet. Die weltweite Förderung konzentriert sich massiv auf den amerikanischen Kontinent, wobei Mexiko seit Jahren der unangefochtene Spitzenreiter in der Produktion ist, gefolgt von China und Peru. Jährlich werden global etwa 25.000 bis 26.000 Tonnen aus der Erdkruste gewonnen.

Ein interessanter Aspekt der Gewinnung ist, dass das Material nur selten in reinen Minen abgebaut wird; der Großteil fällt stattdessen als Nebenprodukt bei der Förderung von Blei, Zink oder Kupfer an. Was die Verwendung betrifft, so fließt mehr als die Hälfte der gesamten Jahresproduktion in industrielle Anwendungen. Ein gigantischer Wachstumsmarkt ist hierbei die Photovoltaik, da die feinen Leitpasten in Solarzellen auf die extrem hohe Leitfähigkeit angewiesen sind. Auch in der Automobilelektronik, bei der Herstellung von Spiegeln und in der Medizintechnik – aufgrund der antibakteriellen Wirkung – findet es breite Verwendung. Der Rest der Nachfrage teilt sich auf die Schmuckindustrie, die Herstellung von Tafelsilber und den Investmentsektor in Form von Barren und Münzen auf.Beim globalen Handel und den Exporten spielen neben den Förderländern auch Staaten mit hochspezialisierter Recyclingindustrie eine Rolle. Da die natürlichen Vorkommen begrenzt sind, gewinnt die Rückgewinnung aus Elektronikschrott stetig an Bedeutung. Im Vergleich zu Gold ist der Markt jedoch deutlich volatiler, da die industrielle Nachfrage direkt an die Konjunktur gekoppelt ist, während der Preis pro Unze traditionell weit unter dem des gelben Gegenstücks liegt.

Gold/Silber-Ratio

Jeder Markt steht mit einem oder mehreren anderen Märkten in wechselseitig Einfluss nehmender Beziehung – ist also korreliert. Die Intermarket-Beziehungen sind stets fundamental begründet. So sind Anleihen und Aktien beispielsweise deshalb korreliert, weil sie konkurrierende Assets sind, deren Renditen man über das inverse KGV bzw. die Gewinnrendite miteinander vergleichen kann. Bei Rohstoffen ist häufig entweder ein Rohstoff ein Substitut für einen anderen (beispielsweise Platin und Palladium) oder aber einer ist ein wesentlicher Kostenfaktor bei der Produktion und Auslieferung des anderen (z.B. Reis und Erdöl, Mais und Live Cattle). Gold und Silber befinden sich in einer starken Korrelation, bei der es immer wieder vergleichsweise hohe Ratios (Gold bis mehr als dem hundertfachen des Silberpreises) oder eben ein relativ niedriges Vielfaches sich abwechseln. Wir kommen aus einem starken Kaufsignal für Silber im April 2025 und hatten in der Folge eine gigantische Silber-Rallye erlebt, die erst bei etwa 120 Dollar ein jähes Ende nahm. Langfristig bewegt sich die Ratio zwischen 32 und 47 auf der Unterseite (hier verkauft/shortet man Silber) und 100 (hier geht man Silber Long und Gold Short). Schauen wir nun, was mit der Gold/Silber-Ratio seitdem passiert ist.

Silber mit erheblichem Abwärtspotenzial

Zwar steht der Silberpreis gegenüber dem Januarhoch knapp 30 Prozent niedriger, was jedoch keinesfalls bedeutet, dass wir bereits wieder Kauf-Chancen hätten. Im Gegenteil: während weniger erfahrene Trader ausschließlich auf den Preis schauen und diesem nicht selten nach dessen jüngster Veränderung als attraktiv oder unattraktiv bewerten, schauen erfahrene Profi-Trader in das Innenleben der Märkte. Dabei zeigt die Ratio zwischen Gold und Silber derzeit den identischen Level an, wie im Januar, als Gold und Silber ihr Hoch markierten und anschließend zu fallen begannen. Mit einer Ratio von 55 sind wir in Sichtweite der Oberkante der Signalzone für Short Silber. Sie haben richtig gelesen: während einige wahrscheinlich Silber bereits wieder als interessant empfinden, da es knapp 30 Prozent korrigiert hat, sehen wir anhand der Ratio, dass jede Erholung des Edelmetalls eine attraktive Gelegenheit zum Auf- und Ausbau etwaiger Short-Positionen bietet. Eine Ratio von 46-47 generierte in der Vergangenheit immer wieder Signale für massive Preisrückgänge bei Silber. Das „Schlimmste“ steht demnach noch bevor. Vor einigen Monaten hatten wir bereits auf das Abwärtspotenzial des Silberpreises hingewiesen und als langfristiges Ziel die Region um 38-42 US-Dollar genannt. Das lässt sich an dieser Stelle abermals unterstreichen.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Die Shortseite ist weiterhin absolut Trumpf. Es ist aber wichtig, sich die historischen Signale und deren Entwicklung genau anzuschauen und bewusst zu machen. Der Silberpreis hat in einigen Fällen noch einmal nach oben überrissen, ehe er in eine massive Baisse-Bewegung überging. Darum macht es auch hier wieder Sinn, in mehreren kleinen Tranchen ein- und auszusteigen. Wir haben ein sehr konservatives, minimal gehebeltes Produkt ausgesucht, mit dem sich an dieser potenziell attraktiven Trading-Chance partizipieren lässt. Nachfolgend stellen wir Ihnen diese vor.

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Silber

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Bear Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 104,552 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 84,95 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 4,14. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Der Stop-Loss im gehandelten Produkt bietet sich bei 0,20 Euro an. Die WKN lautet UN418E.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 100 und 120 USD

Unterstützungen: 66, 52 und 40 USD

Open end Turbo Bear Optionsschein auf Silber

Basiswert Silber WKN UN418E ISIN DE000UN418E6 Basispreis 104,552 USD K.O.-Schwelle 104,552 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 4,14 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.