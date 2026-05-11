Kathmandu, ⁠11. Mai (Reuters) - Nach der Landung eines Flugzeugs der Fluggesellschaft Turkish Airlines in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist ein Reifen der Maschine ‌in Brand geraten. Alle 277 Passagiere und elf Besatzungsmitglieder des aus Istanbul kommenden Airbus ⁠A330 seien ⁠über die Notausgänge in Sicherheit gebracht worden, sagte ein Sprecher der nepalesischen Zivilluftfahrtbehörde der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Verletzt worden sei niemand. Der Flughafen musste wegen ‌des Zwischenfalls für eine Stunde ‌geschlossen werden.

Das Feuer sei am rechten Hinterreifen ausgebrochen, erklärte der Behördensprecher weiter. Der Brand ⁠sei gelöscht und das Flugzeug auf eine ‌Rollbahn gezogen worden, wo ⁠es nun vorerst am Boden bleibe. Turkish Airlines teilte mit, während des Rollens sei Rauch am Fahrwerk bemerkt worden. ‌Erste Untersuchungen ⁠deuteten auf einen technischen Defekt ⁠an einer Hydraulikleitung hin, erklärte der Kommunikationschef der Fluggesellschaft, Yahya Ustun, auf der Kurznachrichtenplattform X. Für den Rückflug der Passagiere sei eine Ersatzmaschine eingeplant worden.

(Bericht von Gopal Sharma, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)