Ukraine und Russland werfen sich Bruch von Waffenruhe vor

11. Mai (Reuters) - ⁠Ungeachtet einer von den USA vermittelten Waffenruhe haben Russland und die Ukraine am Montag Kämpfe entlang der Frontlinie gemeldet. Beide Seiten warfen sich gegenseitig vor, Drohnen- und Artillerieangriffe verübt zu haben. Der ukrainische Generalstab verzeichnete in den vergangenen 24 Stunden ‌180 Gefechte. Am Nachmittag hieß es, russische Truppen hätten 38 neue Angriffe auf ukrainische Stellungen unternommen und der Artilleriebeschuss von Grenzgebieten dauere an.

Regionalgouverneure meldeten ⁠zudem, dass ⁠in den Regionen Saporischschja und Cherson mindestens drei Menschen getötet worden seien. Das russische Verteidigungsministerium erklärte staatlichen Nachrichtenagenturen zufolge, es habe seit Beginn der Feuerpause 23.802 Verstöße der Ukraine registriert. Russische Truppen hätten daraufhin Raketenwerfer, Artillerie und Drohnen eingesetzt. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben unabhängig nicht überprüfen.

Die Ukraine und ‌Russland hatten sich am Freitag auf eine Waffenruhe ‌vom 9. bis zum 11. Mai geeinigt. Dies war Teil eines von den USA unter Präsident Donald Trump initiierten Friedensvorstoßes nach mehr als vier Jahren Krieg seit ⁠der großangelegten russischen Invasion im Februar 2022. Trump hatte am Freitag die Hoffnung ‌geäußert, dass die Feuerpause verlängert werde. Jedoch ⁠zeigten sich bereits am Sonntag erste Risse, als sich beide Seiten gegenseitig Verstöße vorwarfen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte am Sonntag, Moskau habe zwar auf massive Luft- und Raketenangriffe verzichtet, die Angriffe entlang von ‌Teilen der 1200 Kilometer langen Frontlinie ⁠jedoch fortgesetzt. Die ukrainischen Truppen würden ⁠das Feuer erwidern und ihre Stellungen verteidigen.

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag erklärt, er glaube an ein baldiges Ende des Krieges. Er sei bereit, über neue Sicherheitsvereinbarungen für Europa zu verhandeln, und nenne Altkanzler Gerhard Schröder als seinen bevorzugten Partner. Die Außenminister der Europäischen Union wiesen diesen Vorschlag bei einem Treffen in Brüssel am Montag jedoch zurück. Sie äußerten Zweifel daran, dass Russland tatsächlich bereit sei, den Krieg zu beenden und ⁠ernsthaft über Frieden und Sicherheit für Europa zu verhandeln.

(Bericht von Anna PruchnickaBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Sabine EhrhardtBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)