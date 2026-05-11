Ukrainischer Botschafter lehnt Schröder als Vermittler ab

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, hält nichts davon, Altkanzler Gerhard Schröder zum Vermittler im Krieg zwischen Russland und der Ukraine machen. "Wer über Jahre russische Interessen in Deutschland vertreten hat, besitzt weder die moralische noch die politische Legitimität, heute als Vermittler aufzutreten", sagte Makeiev in Kiew im Gespräch mit dem Magazin "Der Spiegel".

Kremlchef Putin hatte Schröder als Vermittler ins Spiel gebracht. Der ukrainische Botschafter sagte: "Wir brauchen keine Vermittler. Wir brauchen Verbündete." Die Ukraine wehrt sich seit Jahren gegen einen Angriffskrieg Russlands.

Der mittlerweile 82 Jahre alte Sozialdemokrat Schröder, der von 1998 bis 2005 Bundeskanzler war, steht seit Jahren wegen seiner Freundschaft zu Putin und Tätigkeiten für russische Öl- und Gaskonzerne in der Kritik - auch innerhalb seiner eigenen Partei./bf/DP/jha