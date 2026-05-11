UN-Sondergesandter für Bosnien-Herzegowina gibt Amt auf

Sarajevo, 11. ⁠Mai (Reuters) - Der deutsche CSU-Politiker Christian Schmidt legt sein Amt als Hoher Repräsentant der internationalen Gemeinschaft für Bosnien-Herzegowina nieder. Er trete aus persönlichen Gründen vorzeitig zurück, teilte sein Büro am Montag mit. Einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) zufolge hatten die USA jedoch auf einen ‌Abgang Schmidts gedrungen. Hintergrund sei der Bau einer von den USA unterstützten Ppipeline im Volumen von 1,5 Milliarden Euro, die US-Gas von Kroatien nach Bosnien transportieren ⁠soll. Ein ⁠Insider aus Diplomatenkreisen bestätigte der Nachrichtenagentur Reuters, dass Schmidt unter US-Druck aus dem Amt scheide, nannte jedoch keine weiteren Details.

Schmidts Amtszeit war von Reformen, aber auch von politischem Stillstand und erbitterten Auseinandersetzungen geprägt. Insbesondere die bosnischen Serben unter Führung von Milorad Dodik erkannten Schmidt nicht an. Dodik war 2025 für sechs Jahre von ‌politischen Ämtern ausgeschlossen worden, weil er sich weigerte, Schmidts ‌Dekrete und Gesetze anzuerkennen. Zuletzt schienen sich die Aussichten für Dodik jedoch zu bessern, da die USA ihren Einfluss in dem Balkanland ausweiten wollen. Im vergangenen Jahr hoben die ⁠USA ihre Sanktionen gegen Dodik auf, im April besuchte der Sohn von US-Präsident Donald ‌Trump, Donald Trump Jr., die Region.

BERICHT AN ⁠UN-SICHERHEITSRAT AM DIENSTAG

Schmidt hatte während seiner Amtszeit unter anderem Änderungen am Wahlgesetz durchgesetzt, um die Integrität der Wahlen zu stärken. Einen Großteil seiner Zeit verbrachte er jedoch damit, den Abspaltungsbestrebungen der bosnischen Serben entgegenzuwirken. Am Dienstag ‌wird Schmidt voraussichtlich dem UN-Sicherheitsrat seinen halbjährlichen ⁠Bericht zu Bosnien vorlegen. Der "FAZ" zufolge ⁠warnt er darin vor einem drohenden Zerfall Bosniens und einer Zerschlagung des Staates.

Das Amt des Hohen Repräsentanten wurde geschaffen, um die Umsetzung des von den USA vermittelten Dayton-Friedensabkommens zu überwachen, das 1995 den Bosnien-Krieg beendete. In dem Konflikt zwischen 1992 und 1995 wurden mehr als 100.000 Menschen getötet und etwa zwei Millionen vertrieben. Trotz des Engagements der internationalen Gemeinschaft in den ersten beiden Jahrzehnten nach dem Krieg kam es in den vergangenen zehn Jahren zu einem Erstarken von ⁠Nationalisten und erneuten Abspaltungsforderungen der bosnischen Serben.

(Bericht von Aleksandar Vasovic, bearbeitet von Alexandra Falk und Alexander RatzRedigiert von Christian GötzBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)