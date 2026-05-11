Wohnungsnot in Deutschland: Jeder Neunte in zu kleiner Wohnung

Berlin, 11. ⁠Mai (Reuters) - Die Wohnungsnot in Deutschland hat sich verschärft. 11,7 Prozent der Bevölkerung lebten 2025 in zu kleinen Wohnungen, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. Damit ist die Quote binnen fünf Jahren gestiegen: 2020 hatte sie noch bei 10,2 ‌Prozent gelegen. Betroffen sind vor allem Ausländer, Familien mit Kindern und Großstädter. "Die Suche nach geeignetem und bezahlbarem Wohnraum wird für viele immer schwerer", so ⁠das Fazit ⁠der Statistiker. "Das gilt vor allem für jene, die mehr Platz brauchen."

Erwachsene mit ausländischer Staatsangehörigkeit zählen zu den besonders von Überbelegung betroffenen Gruppen: In der ausländischen Bevölkerung ab 18 Jahren war der Anteil in überbelegten Wohnungen mit 30,8 Prozent knapp fünfmal so hoch wie unter deutschen Staatsangehörigen (6,7 Prozent). Auch armutsgefährdete ‌Menschen sind mit 27,4 Prozent stark betroffen.

Wer in ‌einem Haushalt mit Kindern lebt, war im vergangenen Jahr mit 17,6 Prozent ebenfalls überdurchschnittlich betroffen. Menschen in Haushalten ohne Kinder lagen mit 7,2 Prozent unter dem ⁠Durchschnitt von 11,7 Prozent. Unter den Haushalten mit Kindern waren zwei Erwachsene mit ‌mindestens drei Kindern (32,1 Prozent) sowie Alleinerziehende und ⁠deren Kinder (29,6 Prozent) am stärksten von beengten Wohnverhältnissen betroffen.

Die Statistik zeigt zudem, dass Wohnraum vor allem in Städten knapp ist. So war der Anteil der Menschen in überbelegten Wohnungen in größeren Städten (16,9 Prozent) ‌deutlich höher als in Vororten und ⁠kleineren Städten (9,6 Prozent) und dreimal so ⁠hoch wie in ländlichen Gebieten (5,5 Prozent).

Im EU-Durchschnitt lag die Überbelegungsquote mit 16,8 Prozent höher als in Deutschland (11,7 Prozent). In Rumänien (40,4 Prozent) und Lettland (38,9 Prozent) lebten anteilig die meisten Menschen in überbelegten Wohnungen, in Zypern (2,2 Prozent) und den Niederlanden (4,1 Prozent) die wenigsten.

Eine Wohnung gilt als überbelegt, wenn die Zahl der Zimmer für die Größe und Zusammensetzung des Haushalts nicht ausreicht. Die EU-Definition berücksichtigt dabei neben einem Gemeinschaftsraum auch den Bedarf an eigenen ⁠Zimmern für Paare, einzelne Erwachsene sowie für Kinder je nach deren Alter.

(Bericht von Rene WagnerRedigiert von Hans BusemannBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)