Zurückhaltung am Markt: DAX startet schwächer in die Woche

Der deutsche Aktienmarkt startet mit moderaten Verlusten in die neue Handelswoche. Der DAX notiert zum Handelsauftakt schwächer, nachdem geopolitische Spannungen rund um den Iran-Konflikt die Risikobereitschaft der Anleger erneut gedämpft haben. Auch der Euro Stoxx 50 zeigt sich leichter. Die US-Indizes tendieren vorbörslich nahezu unverändert. Der Nikkei 225 schloss den Handel in Asien mit deutlichen Abschlägen.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte steht zum Wochenstart vor allem die weitere Entwicklung im Nahen Osten. Nachdem eine diplomatische Annäherung zwischen den USA und dem Iran erneut ausgeblieben ist, nehmen Anleger verstärkt geopolitische Risiken in den Blick. Die Ölpreise ziehen infolgedessen weiter an. Gleichzeitig richtet sich die Aufmerksamkeit auf die laufende Berichtssaison, die sich in Europa ihrem Ende nähert. Mit Hannover Rück und Gea legen am Montag weitere Unternehmen Quartalszahlen vor.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Gea in den Vordergrund. Die Aktie zeigt sich vorbörslich stabil, nachdem der Anlagenbauer für das erste Quartal steigende Gewinne und eine verbesserte operative Marge präsentiert hat. Zudem bestätigte das Unternehmen seine Jahresprognose. Positiv aufgenommen wurde insbesondere die robuste Nachfrage sowie die weiterhin solide Auftragslage.

Deutlich unter Druck stehen hingegen die Aktien von Hellofresh. Die Papiere verlieren vorbörslich spürbar, nachdem die Ratingagentur Standard & Poor’s die Kreditwürdigkeit des Unternehmens auf Ramschniveau gesenkt hat. Belastend wirkt zudem eine Abstufung durch das Investmenthaus Stifel. Im Fokus der Investoren stehen vor allem die hohe Verschuldung und der anhaltende Margendruck beim Kochboxenversender.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Rheinmetall AG Bull UG4DV2 6,1 1189,187322 EUR 24,91 Open End Rheinmetall AG Bull UG54YD 22,26 1010,597881 EUR 5,66 Open End Silber Bull UN7VJ5 8,51 71,204448 USD 8,15 Open End DAX® Bear UG2ZS9 19,35 26215,231417 Punkte 12,39 Open End X-DAX® Bear UN3AVQ 11,19 25394,404322 Punkte 21,19 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 09:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc Call UN18QX 3,72 10,00 USD 5,00 16.12.2026 Netflix, Inc. Call UN5X5D 0,08 96,00 USD 18,05 17.06.2026 Rheinmetall AG Put UG6D0P 1,02 1250,00 EUR 7,40 17.06.2026 Halliburton Company Call UN06FC 5,87 35,00 USD 4,21 16.09.2026 Micron Technology, Inc. Call UN30KQ 19,70 550,00 USD 2,65 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 09:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG6H8P 3,45 19480,073996 Punkte 5 Open End Hannover Rück SE Long UG4UY2 1,31 209,955556 EUR 9 Open End DAX® Long UG6H8P 3,45 19480,073996 Punkte 5 Open End Nasdaq-100® Long UG6H76 10,12 27789,012178 Punkte 20 Open End AMD Inc. Long HD2RVA 11,78 303,700939 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.05.2026; 09:45 Uhr;

Weitere Hebelprodukte finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach Ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct im stock3 Terminal können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches UniCredit Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!