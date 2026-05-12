AKTIE IM FOKUS: Jenoptik höher - 'Starker Start ins Jahr'

dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Jenoptik sind am Dienstag nach Quartalszahlen vorbörslich gefragt.

Mit einem um 30 Prozent über den Markterwartungen liegenden Auftragseingang sei der Konzern stark ins Jahr 2026 gestartet, hieß es vom Analysehaus Jefferies.

Auf Tradegate zogen die Papiere des MDax-Mitglieds um 1,4 Prozent auf 36,81 Euro an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss.

Jenoptik profitierte vom Geschäft mit der Halbleiterausrüstungsindustrie./ajx/stk

