AKTIE IM FOKUS: Salzgitter nehmen wieder Kurs auf Hoch seit 2011

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Auf die detaillierten Quartalszahlen von Salzgitter haben die Anleger am Dienstag mit Aktienkäufen reagiert. Mit einem Aufschlag von 3,9 Prozent auf 52,90 Euro lagen die Papiere auf Platz zwei im MDax , übertroffen nur von den Aktien von Jenoptik .

Mit dem Kursanstieg näherten sich Salzgitter wieder dem jüngsten Hoch seit 2011 bei 58,45 Euro. Analyst Cole Hathorn von der Bank Jefferies fand lobende Worte für Details zu den Prognosen.

In der Stahlproduktion wie auch in der Stahlverarbeitung soll das operative Ergebnis (Ebit) im Jahresvergleich deutlich steigen. In der Stahlherstellung dürfte die Profitabilität zunehmen, unterstützt von den regulatorischen Maßnahmen der Europäischen Union./bek/stk/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Salzgitter
M
MDAX
Jenoptik

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen