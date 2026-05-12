Trendwende bei Ørsted, Wachstum bei Vestas

Welche Windkraft-Aktie jetzt mehr Potenzial bietet

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Erneuerbare Energien
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Die Windenergiebranche steht 2026 vor einem Wendepunkt: Massive Ausbauziele treffen auf hohe Zinsen, schwache Nachfrage und Probleme bei den Stromnetzen. Im Fokus: Ørsted und Vestas.

Ørsted kämpft nach milliardenschweren Abschreibungen und Dividenden-Aussetzung um Stabilität. Vestas profitiert dagegen von höheren Turbinenpreisen und langfristigen Investitionen – bleibt aber abhängig von Politik und Infrastruktur. Welche Wind-Aktie bietet jetzt die bessere Chance: Turnaround bei Ørsted oder Wachstum mit Vestas?

* Interessenkonflikt gemäß § 85 WpHG: Der Autor hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien oder Beteiligungen an den besprochenen Unternehmen. Es besteht somit kein Interessenkonflikt durch eigene Wertpapierbestände in Bezug auf die hier behandelten Titel.

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Ørsted
Vestas Wind Systems
VESTAS WIND SYSTEMS AS ADR
Ørsted ADR
Duell

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