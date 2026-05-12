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Wall Street rutscht ab - Iran-Sorgen und Inflation

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Wieder aufgeflammte Sorgen vor einer erneuten Eskalation in der Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran haben die Wall Street am Dienstag belastet. US-Präsident Donald Trump zufolge hängt die Waffenruhe nur noch am seidenen Faden. Das bremste die jüngste Rally. Die kürzlich veröffentlichten Verbraucherpreise zeigten zudem, dass der Iran-Krieg die Inflationsrate im April erneut nach oben getrieben hat.

Der Leitindex Dow Jones Industrial gab im frühen Geschäft um 0,5 Prozent auf 49.467 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 verlor ebenfalls 0,5 Prozent auf 7.374 Zähler. Für den technologielastigen und damit konjunktursensiblen Nasdaq 100 ging es um ein Prozent auf 29.030 Punkte nach unten.

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