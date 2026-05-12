ANALYSE-FLASH: Barclays hebt LVMH auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 600 Euro

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 570 auf 600 Euro angehoben und die Aktien von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Die neu für die Luxusbranche verantwortliche Expertin Viktoria Petrova rechnet 2026 mit einem Branchenwachstum von rund 3 Prozent und einer Stabilisierung um etwa 4 Prozent in der Folge, wie sie am Montag schrieb. In diesem Kontext setzt sie auf Unternehmen, die Marktanteile gewinnen und Selbsthilfepotenzial aufweisen, und dabei noch günstiger sind als in der Vergangenheit - ohne wesentliche Korrekturrisiken bei den Markterwartungen. LVMH erfülle diese Bedingungen, so Petrova./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 10:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 15:45 / GMT