ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Biontech auf 140 Dollar - 'Buy'
dpa-AFX · Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 155 auf 140 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem neuen Kursziel trage er dem zunehmenden Druck auf das Covid-19-Geschäft des Impfstoffherstellers Rechnung, schrieb Harry Gillis am Montagabend. Das neue Aktienrückkaufprogramm des Unternehmens in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar sowie die Optimierung der Produktionskapazitäten werte er aber positiv./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 17:08 / GMT
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