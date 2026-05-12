ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Jenoptik auf 46 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Jenoptik nach Zahlen zum ersten Quartal von 34 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dem Technologiekonzern sei trotz noch verhaltener Umsatzentwicklung ein überraschend guter Jahresstart gelungen, schrieb Dirk Schlamp am Dienstag. Das Halbleitergeschäft nehme Fahrt auf. Der Experte lobte auch die anhaltend robuste Nachfrage in den Sparten Biophotonics und Defense sowie die bereits im ersten Jahresviertel sichtbare Margenverbesserung. Der niedrigere freie Barmittelzufluss sei kein strukturelles Warnsignal, sondern vor allem durch den wachstumsbedingten Aufbau von Nettoumlaufvermögen geprägt./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 16:31 / Zeitzone in Studie nicht angegeben