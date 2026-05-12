ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Gea Group auf 'Neutral' - Ziel 60 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach dem Quartalsbericht von 58,20 auf 60 Euro aufgestockt und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich beim Anlagenbauer nach dem unterdurchschnittlichen Lauf seiner Aktien inzwischen gebessert, schrieb Akash Gupta am Montagabend. Seine Anlagethese - unterdurchschnittliches Wachstum bei besser ausfallenden Margen - sei weitgehend in den Markterwartungen sowie auch in der Bewertung angekommen. Der Auftragseingang des ersten Quartals lege derweil eine recht solide Basis für das zweite Quartal und zweite Halbjahr./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 19:32 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST