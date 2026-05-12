ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Siemens Healthineers - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 61,30 auf 55,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das Kerngeschäft sei im zweiten Geschäftsquartal ganz okay gelaufen, schrieb David Adlington am Montagabend. Und die "Tage der Diagnostik-Bremse" schienen gezählt. Das Management schaue letztlich nach einem Exit, wie von ihm schon lange präferiert./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 23:23 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 00:15 / BST