ANALYSE-FLASH: RBC belässt Boeing auf 'Outperform' - Ziel 275 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Auslieferungszahlen des Flugzeugbauers für April auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Seit Jahresbeginn seien die Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast die Hälfte gestiegen, schrieb Ken Herbert am Dienstag. Dies sei insgesamt positiv für die Kursdynamik./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2026 / 11:40 / EDT
Das könnte dich auch interessieren
AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte im Abverkauf - Rheinmetall weiter auf Talfahrtgestern, 08:39 Uhr · dpa-AFX
Abwärtstrend geht weiterMinus 7,2 Prozent: Rheinmetall sinkt auf tiefsten Stand seit einem Jahr08. Mai · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Warburg Research hebt Rheinmetall auf 'Buy' - Ziel 1550 Eurogestern, 07:02 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
Trading-ImpulsBefreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidendheute, 14:33 Uhr · onvista