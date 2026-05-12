APA ots news: Auswirkungen des Iran-Krieges auf die Konjunktur bereits sichtbar

dpa-AFX · Uhr
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    Wien (APA-ots) - Der starke Energiepreisanstieg infolge des Iran-Krieges  
erhöht 
weltweit die Verbraucherpreise. Das Verbrauchervertrauen hat 
vielerorts abgenommen. Vor Kriegsbeginn war die Weltwirtschaft noch 
kräftig gewachsen. In Österreich stieg die Wirtschaftsleistung im I. 
Quartal 2026 moderat. Die Unternehmensstimmung trübte sich wegen des 
Krieges ein, während die Inflation infolge des Energiepreisschocks 
deutlich anzog. Die Beschäftigungsdynamik reichte nicht aus, um einen 
Anstieg der Arbeitslosigkeit zu verhindern. 

"Rohöl wird laut den Markterwartungen in den kommenden Monaten 
etwas teurer sein als im Hauptszenario der letzten WIFO- 
Konjunkturprognose angenommen, Erdgas etwas billiger. Die 
Preiserwartungen sind aber weiterhin deutlich niedriger als im 
pessimistischen Szenario unterstellt. Im März und April entsprachen 
die Rohölpreise den in der WIFO-Prognose unterstellten Werten", so 
der Autor des aktuellen WIFO-Konjunkturberichtes Stefan Ederer. 

Die Folgen des Iran-Krieges belasten die Weltwirtschaft. Die 
Straße von Hormus ist seit Anfang März faktisch blockiert. Rohöl der 
Sorte Brent kostete im März und April durchschnittlich rund 100 $ je 
Barrel, Erdgas auf dem europäischen Markt (Dutch TTF) rund 50  je 
MWh. Gemäß den Terminmarkt-Notierungen von Anfang Mai dürften die 
Energiepreise noch mehrere Monate auf einem ähnlichen Niveau 
verharren. Die Stimmung der Dienstleister und das 
Verbrauchervertrauen haben sich seit Kriegsbeginn vielerorts 
eingetrübt. Auf den Aktienmärkten gingen die Kurse im März deutlich 
zurück, erholten sich aber wieder. Die Inflation erhöhte sich infolge 
des Energiepreisschocks weltweit. 

Bis zum Ausbruch des Iran-Krieges expandierte die Weltwirtschaft 
kräftig. Der Welthandel und die globale Industrieproduktion wurden 
laut Centraal Planbureau (CPB) merklich ausgeweitet. In den USA war 
die Konjunktur weiter robust und auch im Euro-Raum expandierte die 
Wirtschaft stetig. In Deutschland schlug sich das Fiskalpaket in 
einem erneuten Anstieg des BIP im I. Quartal nieder. 

In Österreich war die Konjunktur im I. Quartal 2026 leicht 
aufwärtsgerichtet. Das BIP legte gegenüber dem Vorquartal um 
voraussichtlich 0,2% zu. Die Exporte stagnierten und die 
Wertschöpfung in der Herstellung von Waren sank gegenüber dem 
Vorquartal. 

Die Auswirkungen des Iran-Krieges dämpfen auch in Österreich die 
Konjunktur. Laut WIFO-Konjunkturtest verschlechterten sich die 
Lagebeurteilungen und die unternehmerischen Erwartungen im April und 
lagen per Saldo wieder klar im pessimistischen Bereich. Die WIFO- 
Konjunkturampel sprang im April auf Rot. 

Die Verbraucherpreisinflation erhöhte sich im März und April und 
erreichte laut Schnellschätzung von Statistik Austria zuletzt 3,3%. 
Energie war um fast 11% teurer als im Vorjahr. Die Zahl der 
unselbständig aktiv Beschäftigten war im April um voraussichtlich 0,8 
% höher als ein Jahr zuvor. Gleichzeitig nahm jedoch auch die Zahl 
der Arbeitslosen zu. Die Arbeitslosenquote betrug nach nationaler 
Definition voraussichtlich 7,5%. 

Abbildung 1: Energiepreisentwicklung im Vergleich zu den Annahmen 
der WIFO-Konjunkturprognose vom Frühjahr 2026 - auf der WIFO-Website 

Zu den Definitionen siehe " Methodische Hinweise und Kurzglossar 
". 

Rückfragehinweis: 
   Rückfragen bitte am Dienstag, dem 12. Mai 2026, von 9 bis 11 Uhr, an 
   Dr. Stefan Ederer, Tel. (1) 798 26 01 - 464, stefan.ederer@wifo.ac.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/235/aom 

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