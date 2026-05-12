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APA ots news: Brau Union Österreich baut am Standort Schwechat die elektrisch angetriebene Bierauslieferung in Wien aus

Wien (APA-ots) - Bei einem Lokalaugenschein in Wien überzeugte sich  
Bundesminister 
Hanke von der erfolgreich umgesetzten Förderung. 

Mit der Umrüstung der eigenen Lkw-Flotte am Standort Schwechat 
auf insgesamt 8 E-LKW hat die Brau Union Österreich einen weiteren 
Schritt zur Reduktion von CO2-Emissionen gesetzt. Seit Ende 2025 
werden einige Kund:innen im Wiener Gebiet, hauptsächlich innerhalb 
des Gürtels sowie im 15. und 19. Wiener Gemeindebezirk, vom Standort 
Schwechat aus elektrisch mit Bier versorgt. Insgesamt werden bereits 
rund 23 % der Gesamtflotte für die Bierauslieferung von Schwechat aus 
mit E-Antrieb betrieben. 

Auch die Infrastruktur am Standort wurde erneuert. Für die Ladung 
der Elektro-LKW in Schwechat bezieht die Brau Union ausschließlich 
erneuerbaren Strom aus Österreich. 

"Nach einem ersten Schritt mit einem E-Lkw und der Teilnahme am 
"Zero emission Transport-Projekt" der WKW im 1. und 2. Bezirk, 
konnten wir die E-Lkw-Flotte am Standort Schwechat auf nunmehr acht E 
-LKW ausbauen. Derzeit können so rund 25 % der täglichen 
Auslieferungen an Kund:innen in Wien und Wien Umgebung vom Lager in 
Schwechat aus mit E-Lkws geleistet werden. Somit liefern wir nicht 
nur Bier, sondern auch ein klares Bekenntnis zur Verringerung von CO2 
-Emissionen. Wir setzen bedarfsorientiert vielfältige Maßnahmen zur 
Reduktion von CO2-Emissionen im Bereich Logistik der Brau Union 
Österreich, so sind in Linz und Umgebung teilweise CNG-LKW im 
Einsatz, österreichweit haben wir eine groß angelegte Kooperation mit 
unserem Partner Einride, um auch einen Teil der Transporte zwischen 
einzelnen Brauereien und Lagern im Raum Steiermark, Oberösterreich 
und Niederösterreich mit E-Antrieb durchzuführen", so Othmar 
Tantscher, Manager Customer Service & National Logistics der Brau 
Union Österreich. 

Mobilitätsminister Peter Hanke: "Ich freue mich, dass zahlreiche 
Betriebe in Österreich den Weg zur E-Mobilität auch im Schwerverkehr 
beschreiten. Im Zuge unseres Programms eMOVE Austria konnten wir die 
Brauunion bei ihrer Anschaffung von 24 E-LKW mit rund 4,2 Mio. Euro 
unterstützen. Das ist ein klares Signal dieser Bundesregierung für 
die Mobilitätswende und auch der Beweis dafür, dass E-Mobilität im 
Nutzfahrzeugbereich angekommen ist!" 

Zwtl.: Förderung als wichtige Umsetzungshilfe 

Mit dem E-Mobilitätsprogramm "eMOVE Austria" investiert das 
Mobilitätsministerium unter der Führung von Bundesminister Peter 
Hanke massiv in den Umstieg auf emissionsfreien Verkehr. Die Brau 
Union Österreich hat für die Anschaffung von insgesamt 24 neuer E-LKW 
eine Förderung des Mobilitätsministeriums in der Höhe von 4,2 
Millionen Euro zugesagt bekommen. Acht dieser E-LKW sind bereits von 
der Brauerei Schwechat aus im Einsatz, wovon sich Minister Hanke 
selbst ein Bild machen konnte. 16 weitere E-LKW werden in den 
nächsten Monaten in der Logistikflotte an mehreren Standorten 
eingesetzt, um die emissionsreduzierte Bierauslieferung 
österreichweit auszubauen. 

Die Brau Union arbeitet im Rahmen der globalen 
Nachhaltigkeitsstrategie von HEINEKEN "Brew a Better World" seit 
mehreren Jahren an der Reduzierung ihrer CO2-Emissionen. Details zu 
"Brew a Better World" und aktuellen Initiativen der Brau Union sind 
abrufbar unter: https://www.brauunion.at/nachhaltigkeit/ sowie 
Sustainability and Responsibility | The HEINEKEN Company 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service 
sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   Brau Union Österreich 
   Florian Zimmer 
   Head of Communications 
   Telefon: +43 664 8380319 
   E-Mail: florian.zimmer@brauunion.com 
   Website: https://www.brauunion.at/ 
    
   Ruth Manzenreiter 
   Corporate Affairs 
   ruth.manzenreiter@brauunion.com 
   Telefon: 0664/8381138 
   Website: https://www.brauunion.at/ 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4056/aom 

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