APA ots news: Ludwig/Ruck: 50 Betriebe bei emissionsfreiem Transport in Wien

dpa-AFX · Uhr
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    Die Teilnehmerzahl am Projekt "Zero Emission Transport" der  
Wirtschaftskammer Wien ist auf 50 angewachsen. Die Unternehmen 
sparten bisher auf 5 Mio. Kilometer 2.000 Tonnen CO2 ein. 

Wien (APA-ots) - Das Projekt "Zero Emission Transport" (ZET) der  
Wirtschaftskammer 
Wien in Zusammenarbeit mit der Stadt wächst weiter. Jetzt wurde ein 
neuer Meilenstein erreicht: 50 Unternehmen aus unterschiedlichen 
Branchen und Größen absolvieren freiwillig ihre Fahrten in den 1. und 
2. Bezirk emissionsfrei. 

Seit Projektbeginn im Juni 2024 wurden im Rahmen von ZET 
insgesamt fast 5,1 Millionen Kilometer emissionsfrei zurückgelegt. 
Dadurch konnten bereits knapp 2.000 Tonnen CO 2 -Äquivalente sowie 
mehr als eine Tonne Stickoxide eingespart werden. Die eingesparte CO 
2 -Menge entspricht jener Menge, die etwa 150 Hektar Wald in einem 
Jahr aufnehmen würden. Das ist etwas mehr als die Fläche des 6. 
Bezirks Mariahilf. 

Zwtl.: Nachfrage nach Spezialfahrzeugen 

"Damit zeigt sich klar, dass das Projekt in der betrieblichen 
Praxis angekommen und ein wichtiger Impulsgeber für die mobile 
Transformation in Wien ist", sagt Walter Ruck, Präsident der 
Wirtschaftskammer Wien. "Unsere Unternehmen beweisen, dass 
klimafreundliche Mobilität im Wirtschaftsverkehr nicht mehr nur ein 
Zukunftsthema ist, sondern schon heute im Alltag funktioniert." 

Und das nicht nur mit Pkw und Lieferwägen: "Bei ZET sind unter 
anderem vollelektrische Busse, Müllfahrzeuge oder Lkw mit Ladekran 
unterwegs", sagt Ruck. "Eine spannende Erkenntnis des Projekts ist, 
dass sich Unternehmen eine viel größere Verfügbarkeit von 
emissionsfreien Spezialfahrzeugen am Markt wünschen - die Nachfrage 
ist erwiesenermaßen da." 

Zwtl.: Enge Zusammenarbeit 

"Dass sich mittlerweile 50 Unternehmen an Zero Emission 
Transport beteiligen, zeigt eindrucksvoll, wie erfolgreich die enge 
Zusammenarbeit zwischen Stadt Wien und Wiener Wirtschaftskammer 
funktioniert. Gemeinsam mit den Betrieben treiben wir die 
klimafreundliche Transformation des Wirtschaftsverkehrs konsequent 
voran. Seit Projektbeginn wurden bereits fast 5,1 Millionen Kilometer 
emissionsfrei zurückgelegt und damit knapp 2.000 Tonnen CO 2 - 
Äquivalente eingespart - ein starkes Signal für den Klimaschutz, für 
die Lebensqualität in unserer Stadt und für einen zukunftsfitten 
Wirtschaftsstandort. Wien beweist damit einmal mehr: Gute 
Klimapolitik ist auch gute Wirtschaftspolitik", betont Bürgermeister 
Michael Ludwig. 

Eines der neuen Unternehmen, das sich jetzt ZET angeschlossen 
hat, ist Ankerbrot. "Als modernes Unternehmen übernehmen wir 
Verantwortung - für unsere Mitarbeitenden, Kund*innen und die 
Umwelt", erklärt Tina Schrettner, Ankerbrot, Geschäftsführerin 
Marketing, Filialvertrieb und Nachhaltigkeit. "Deshalb machen wir 
unseren Betrieb sukzessive fit im Sinne einer nachhaltigen Zukunft. 
CO 2 -armer Transport in der Stadt ist für uns daher ein zentrales 
Thema. Die Teilnahme an Zero Emission Transport ist somit nur 
konsequent: Unser gesamter Fuhrpark wird schrittweise auf E-Mobilität 
umgestellt und die ersten ANKER-E-Fahrzeuge sind bereits in Wien im 
Einsatz. Bis 2035 wollen wir beim eigenen Transport komplett 
emissionsfrei sein." 

Zwtl.: Gemeinsam Erfahrungen sammeln 

Auch das Bauunternehmen PORR verstärkt nun als Teil von ZET seine 
Nachhaltigkeits-Aktivitäten: "Der Wirtschaftsverkehr ist ein 
wesentlicher Hebel für die Dekarbonisierung von Städten und eine 
gemeinsame Aufgabe", sagt PORR CEO Karl-Heinz Strauss. "Kein 
Unternehmen kann diese Transformation allein bewältigen. Genau 
deshalb sind Initiativen wie Zero Emission Transport entscheidend, 
um Erfahrungen zu bündeln und im Schulterschluss Lösungen schneller 
in die Umsetzung zu bringen. Wichtig ist uns, nicht nur zu 
diskutieren, sondern umzusetzen. Als Bauunternehmen arbeiten wir 
daher konkret daran, Transporte zu reduzieren und in unseren Fuhr- 
und Maschinenparks alternative Antriebstechnologien einzusetzen." 

Das Entsorgungsunternehmen Saubermacher sammelt bereits von 
Anfang an Erfahrungen als Mitglied von ZET: "Das Projekt Zero 
Emission Transport ist ein wichtiger Impuls für die Dekarbonisierung 
des Wirtschaftsverkehrs in Wien", erklärt Aufsichtsratsvorsitzender 
und Gründer Hans Roth. "Es zeigt, dass Unternehmen, Stadt und 
Interessenvertretungen gemeinsam konkrete Lösungen für eine 
klimafreundliche Logistik entwickeln können. Saubermacher beteiligt 
sich seit 2024 aus Überzeugung an dieser Initiative und setzt heute 
neun elektrische LKW in Wien ein. Gerade im städtischen Raum 
profitieren unsere Kund*innen von emissionsärmerer und leiserer 
Sammlung - Lärm wird durch elektrische Aufbauten und Antriebe stark 
vermindert. Wir leisten damit einen aktiven Beitrag dazu, dass 
elektrische Entsorgungslogistik Schritt für Schritt Realität wird und 
unsere Vision einer lebenswerten Umwelt weiter vorangebracht wird." 

Weitere Informationen zu "Zero Emission Transport" sowie alle 
teilnehmenden Unternehmen unter www.wko.at/wien/zet 

Rückfragehinweis: 
   Wirtschaftskammer Wien 
   Jörg Michner 
   Presse und Newsroom 
   T +43 1 514 50-1533 
   E joerg.michner@wkw.at 
    
   Stadt Wien 
   Bernhard Muttenthaler 
   Mediensprecher des Wiener Bürgermeisters 
   T +43 1 4000 81857 
   E bernhard.muttenthaler@wien.gv.at 
    
   Ankerbrot Holding GmbH 
   Barbara Fuchs-Puchner 
   Öffentlichkeitsarbeit 
   T +43 664 2613342 
   E barbara.fuchs-puchner@ankerbrot.at 
    
   PORR AG 
   Melanie Manner 
   Pressesprecherin 
   T +43 50 626 5867 
   E comms@porr-group.com 
    
   Saubermacher Dienstleistungs AG 
   Lukas Kreimer 
   Konzernkommunikation 
   T +43 664 80598 1716 
   E l.kreimer@saubermacher.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom 

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