APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz

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Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero  
Emission 
Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal) 

(Schluss) red 

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