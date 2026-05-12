APA ots news: Termine am 12. Mai in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten Wien (APA-ots) - - 12.00 Uhr, Mediengespräch des Bürgermeisters "Zero Emission Transport" mit WK-Präsident Ruck (1., Rathaus, Wappensaal) (Schluss) red Rückfragehinweis: Rathauskorrespondenz Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in Service für Journalist*innen, Stadtredaktion Telefon: 01 4000-81081 E-Mail: dr@ma53.wien.gv.at Website: https://presse.wien.gv.at Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/174/aom *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0017 2026-05-12/08:36