Bayer überzeugt, Barrick stark, AST SpaceMobile unter Druck

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Bayer: Überraschung bei Gewinn und Ausblick

Der Dax-Konzern liefert operativ stärker ab als erwartet. Warum die Zahlen dennoch nicht alle Sorgen beseitigen und worauf Anleger jetzt besonders achten bei Bayer.

Barrick Mining: Cashflow, Dividende und IPO-Fantasie

Starke Produktionszahlen, kräftiger Cashflow und neue Fantasie rund um das geplante Nordamerika-IPO. Was hinter der Neubewertungsstory steckt.

AST SpaceMobile: Zahlen schwach, Satellitenplan bleibt spannend

Die Aktie von AST SpaceMobile gerät nach den Quartalszahlen unter Druck. Gleichzeitig schreitet der Ausbau des Direct-to-Cell-Netzwerks sichtbar voran. Warum die langfristige Story weiter viele Anleger fasziniert.