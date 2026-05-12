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Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidend

onvista · Uhr

Nach monatelangem Abwärtstrend mehren sich bei der Lanxess-Aktie die Hinweise auf eine technische Trendwende. Wohin die diese führen könnte, erfährst du hier im Text.

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Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com

Kommt jetzt die Trendwende bei Lanxess? Der Aktienkurs des Kölner Chemiekonzerns arbeitet sich Schritt für Schritt aus einer Schwächephase heraus. Technische Indikatoren deuten auf eine Stabilisierung hin – doch erst ein Ausbruch über zentrale Widerstände könnte ein neues Kaufsignal liefern.

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