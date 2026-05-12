Kommt jetzt die Trendwende bei Lanxess? Der Aktienkurs des Kölner Chemiekonzerns arbeitet sich Schritt für Schritt aus einer Schwächephase heraus. Technische Indikatoren deuten auf eine Stabilisierung hin – doch erst ein Ausbruch über zentrale Widerstände könnte ein neues Kaufsignal liefern.

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