Befreiungsschlag bei Lanxess? Diese Marken sind entscheidend
onvista · Uhr
Nach monatelangem Abwärtstrend mehren sich bei der Lanxess-Aktie die Hinweise auf eine technische Trendwende. Wohin die diese führen könnte, erfährst du hier im Text.
Quelle: T. Schneider/Shutterstock.com
Kommt jetzt die Trendwende bei Lanxess? Der Aktienkurs des Kölner Chemiekonzerns arbeitet sich Schritt für Schritt aus einer Schwächephase heraus. Technische Indikatoren deuten auf eine Stabilisierung hin – doch erst ein Ausbruch über zentrale Widerstände könnte ein neues Kaufsignal liefern.
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