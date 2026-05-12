Crash, News & echte Rendite: So handeln Markus Koch, Lars Erichsen & Michael Flender! | Invest 2026

Wie sollten Anleger reagieren, wenn sich Eilmeldungen, geopolitische Krisen und schwankende Quartalszahlen überschlagen? Auf der Invest in Stuttgart diskutieren die Börsen-Experten Markus Koch, Lars Erichsen und Michael Flender, wie sie persönlich mit dem ständigen Nachrichtenrauschen umgehen.



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► Darum geht's im Video:

Während Lars Erichsen seine Vergangenheit als Daytrader hinter sich gelassen hat und heute auf Entschleunigung setzt, erklärt Wall-Street-Insider Markus Koch, warum der Markt oft "zwischen den Zeilen" liest und der erste Schreckmoment meist die beste Kaufchance bietet. Michael Flender gibt Einblicke, wie er die aktuellen Reaktionen auf Quartalszahlen von Unternehmen wie ServiceNow, Oracle oder Amazon bewertet.



Timestamps:

00:00 ►Begrüßung: Wie reagieren Profis auf Eilmeldungen?

00:53 ► Lars Erichsen: Vom Daytrader zum entspannten Investor

02:29 ► Markus Koch: Zwischen den Zeilen lesen (Trump & geopolitische Krisen)

03:49 ► Michael Flender: Quartalszahlen, ServiceNow & Marktreaktionen

06:48 ► Charttechnik als Rettungsanker: Emotionen an der Börse ausblenden

11:28 ► Die große Prognose: Wo steht der Markt in einem Jahr?



Im Video erwähnte Werte:

ServiceNow

WKN: A1JX4P | ISIN: US81762P1021

➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a1jx4p-servicenow



Oracle

WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054

➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/871460-oracle



Amazon

WKN: 906866 | ISIN: US0231351067

➡️https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazon



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🕐 Das Video wurde am 11.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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