Cyberkriminalität-Schaden auf Rekordhoch - KI und Staaten im Fokus

Berlin, 12. Mai (Reuters) - ⁠Die Schäden durch Cyberkriminalität in Deutschland haben einen neuen Höchststand erreicht. Einer Erhebung des Digitalverbands Bitkom zufolge stieg der Schaden im vergangenen Jahr um 24 Milliarden auf mehr als 202 Milliarden Euro. Die Zahl der erfassten Straftaten erhöhte sich leicht auf rund 334.000 Fälle, wie aus dem am Dienstag vom Bundeskriminalamt (BKA) vorgestellten "Bundeslagebild Cybercrime" für ‌2025 hervorgeht. "Cyberkriminalität ist eine der größten Herausforderungen für die öffentliche Sicherheit in Deutschland", sagte Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) bei der Vorstellung. "Die Bedrohungslage im Cyberraum bleibt unverändert hoch." Als Hauptursachen nennen die Ermittler den ⁠verstärkten Einsatz von ⁠Künstlicher Intelligenz (KI) sowie häufigere staatlich gesteuerte Angriffe. Dobrindt kündigte an, dass ein Gesetz zur "aktiven Cyberabwehr" noch in diesem Monat im Kabinett beschlossen werden soll. "Wir wollen uns auch zur Wehr setzen, um die Infrastruktur der Angreifer zerstören und lahmlegen zu können", so der Minister.

Dem Bericht zufolge werden fast zwei Drittel der Delikte aus dem Ausland begangen oder der Aufenthaltsort der Täter ist unbekannt. "Deutschland gehört über alle Erscheinungsformen der Cybercrime ‌hinweg regelmäßig zu den Top-Angriffszielen in der Welt", ergänzte Vize-BKA-Chefin ‌Martina Link. Dies stellt die Strafverfolgungsbehörden vor erhebliche Herausforderungen: Die Aufklärungsquote bei diesen sogenannten Auslandstaten liegt bei lediglich zwei Prozent. Bei den Fällen im Inland konnte hingegen fast jeder dritte (31,4 Prozent) aufgeklärt werden.

Das BKA warnt zudem vor direkten ⁠staatlichen Akteuren. "Viele Staaten unterhalten professionell aufgestellte und ausgestattete Cyberabteilungen bei ihren Nachrichtendiensten oder Streitkräften." Diese würden unter ‌anderem kritische Infrastrukturen und Behörden in Deutschland ausspionieren oder ⁠sabotieren. Als führendes Mitglied der EU und der Nato stehe Deutschland im Fokus vor allem politisch motivierter Cyberangriffe etwa aus Russland.

Eine Schlüsselrolle bei der Eskalation spielt Künstliche Intelligenz. KI senke die technischen Einstiegshürden für Kriminelle, erklärte Dobrindt. "Auch Menschen, die keine Vorerfahrung haben, können sich mit künstlicher ‌Intelligenz diese Fähigkeiten sehr schnell aneignen." Kriminelle nutzten die ⁠Technologie, um ihre Angriffe wirksamer zu gestalten. ⁠So könnten Phishing-Mails durch KI sprachlich fehlerfrei und überzeugender gestaltet werden. Zugleich wird KI dem Bericht zufolge auch selbst immer häufiger zum Angriffsziel.

Neben KI und staatlichen Akteuren bleiben Erpressungen mit sogenannter Ransomware eine zentrale Gefahr. Die Zahl der angezeigten Angriffe wuchs um zehn Prozent auf über 1000 Fälle. Die Dunkelziffer wird aber um ein Vielfaches höher geschätzt. "Deutschland ist dabei ein besonderes Ziel. In den USA und Kanada ist Deutschland auf der Rangliste in den Top 3, was die Angriffsziele anbelangt", betonte der Minister. Obwohl weniger Unternehmen Lösegeld zahlten, stieg die in Deutschland gezahlte Gesamtsumme drastisch auf über 15 Millionen ⁠US-Dollar. Laut Dobrindt sind mittelständische Unternehmen mit durchschnittlichen Zahlungen von rund 500.000 Euro konfrontiert.

(Bericht von Markus WacketRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)