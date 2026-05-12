Dax-Anleger auf dem Rückzug - Sorgen um Waffenruhe in Nahost

Frankfurt, ⁠12. Mai (Reuters) - Die schwindende Hoffnung auf ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran versetzt Dax-Anleger in Alarmbereitschaft. ‌Der deutsche Leitindex gab zur Eröffnung am Dienstag um 1,3 Prozent auf ⁠24.043 ⁠Punkte nach. "Zwischen den USA und dem Iran gibt es weiterhin keine Fortschritte", teilte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners mit. "Die Hoffnungen ‌beruhen jetzt darauf, dass ‌China als erfolgreicher Vermittler zwischen den Kriegsparteien agieren wird."

Bei den Einzelwerten schossen ⁠Bayer-Aktien mit einem Plus von rund ‌fünf Prozent an ⁠die Dax-Spitze. Ein starkes Agrargeschäft hat dem Pharma- und Agrarkonzern zum Jahresstart überraschend viel Rückenwind verliehen. ‌Dagegen brachen ⁠die Anteilsscheine der Münchener ⁠Rück zeitweise um fünf Prozent ein. Die Zahlen des Rückversicherers hätten leicht unter den Erwartungen gelegen, teilte ein Analyst mit.

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte ⁠an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)