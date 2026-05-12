DAX® - Inselumkehr vs Flaggenkonsolidierung
HSBC · Uhr
Inselumkehr vs Flaggenkonsolidierung
Der DAX® startete zunächst verhalten in die neue Woche. Der zurückhaltende Auftakt kommt dabei nicht gänzlich überraschend – angesichts der ausgebildeten Inselumkehr aus der vergangenen Woche. Zur Erinnerung: Die jüngsten beiden Kurslücken (24.404 zu 24.635 Punkte bzw. 24.651 zu 24.514 Punkten) bilden ein sog. „island reversal“. Andererseits steht den deutschen „blue chips“ aktuell auch eine interessante Kreuzunterstützung zur Verfügung. Gemeint ist die Kombination aus der oberen Begrenzung der zuletzt beschriebenen Flagge (akt. bei 24.227 Punkte) und dem Tief von Ende Januar bei 24.266 Punkten. Auf dieser Basis hat der DAX® gestern ein konstruktives „Hammer“-Muster ausgebildet. Knapp darunter verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 24.119 Punkten) ein weiterer wichtiger „support“. Die Belastungsprobe der angeführten Rückzugsmarken dürften die deutschen „blue chips“ heute vollziehen. Es gilt, die genannten Unterstützungen unbedingt zu verteidigen. Schließlich wäre deren Unterschreiten der Kipppunkt, an dem die o. g. Inselumkehr die Überhand über die vorliegende Flaggenkonsolidierung gewinnt.
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
2)Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.
Der DAX® startete zunächst verhalten in die neue Woche. Der zurückhaltende Auftakt kommt dabei nicht gänzlich überraschend – angesichts der ausgebildeten Inselumkehr aus der vergangenen Woche. Zur Erinnerung: Die jüngsten beiden Kurslücken (24.404 zu 24.635 Punkte bzw. 24.651 zu 24.514 Punkten) bilden ein sog. „island reversal“. Andererseits steht den deutschen „blue chips“ aktuell auch eine interessante Kreuzunterstützung zur Verfügung. Gemeint ist die Kombination aus der oberen Begrenzung der zuletzt beschriebenen Flagge (akt. bei 24.227 Punkte) und dem Tief von Ende Januar bei 24.266 Punkten. Auf dieser Basis hat der DAX® gestern ein konstruktives „Hammer“-Muster ausgebildet. Knapp darunter verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 24.119 Punkten) ein weiterer wichtiger „support“. Die Belastungsprobe der angeführten Rückzugsmarken dürften die deutschen „blue chips“ heute vollziehen. Es gilt, die genannten Unterstützungen unbedingt zu verteidigen. Schließlich wäre deren Unterschreiten der Kipppunkt, an dem die o. g. Inselumkehr die Überhand über die vorliegende Flaggenkonsolidierung gewinnt.
DAX® (Daily)
Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: LSEG, tradesignal²
Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?
Kostenlos abonnieren
Wichtige Hinweise
Werbehinweise
HSBC Continental Europe S.A., Germany
Derivatives Public Distribution
Hansaallee 3
40549 Düsseldorf
kostenlose Infoline: 0800/4000 910
Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)
Hotline für Berater: 0211/910-4722
Fax: 0211/910-91936
Homepage: www.hsbc-zertifikate.de
E-Mail: zertifikate@hsbc.de
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen