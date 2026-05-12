DAX® - Inselumkehr vs Flaggenkonsolidierung

Der DAX® startete zunächst verhalten in die neue Woche. Der zurückhaltende Auftakt kommt dabei nicht gänzlich überraschend – angesichts der ausgebildeten Inselumkehr aus der vergangenen Woche. Zur Erinnerung: Die jüngsten beiden Kurslücken (24.404 zu 24.635 Punkte bzw. 24.651 zu 24.514 Punkten) bilden ein sog. „island reversal“. Andererseits steht den deutschen „blue chips“ aktuell auch eine interessante Kreuzunterstützung zur Verfügung. Gemeint ist die Kombination aus der oberen Begrenzung der zuletzt beschriebenen Flagge (akt. bei 24.227 Punkte) und dem Tief von Ende Januar bei 24.266 Punkten. Auf dieser Basis hat der DAX® gestern ein konstruktives „Hammer“-Muster ausgebildet. Knapp darunter verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 24.119 Punkten) ein weiterer wichtiger „support“. Die Belastungsprobe der angeführten Rückzugsmarken dürften die deutschen „blue chips“ heute vollziehen. Es gilt, die genannten Unterstützungen unbedingt zu verteidigen. Schließlich wäre deren Unterschreiten der Kipppunkt, an dem die o. g. Inselumkehr die Überhand über die vorliegende Flaggenkonsolidierung gewinnt.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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