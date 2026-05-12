Dax niedriger erwartet - US-Inflation im Fokus

Reuters · Uhr
Artikel teilen:

Frankfurt, ⁠12. Mai (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche ‌Leitindex 0,1 Prozent fester bei 24.350 Punkten geschlossen. Mit Blick auf die vorerst gescheiterten Friedensbemühungen im ⁠US-Iran-Konflikt ⁠waren Anleger in Deckung geblieben. Angetrieben von der anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) hatten die US-Börsen am Montag leicht im Plus geschlossen.

In den Fokus der Anleger rücken im Tagesverlauf vor ‌allem Konjunktur- und Inflationsdaten. Am ‌Vormittag steht der ZEW-Index an. Im Zuge des Iran-Konflikts dürften Finanzexperten noch pessimistischer auf die deutsche Konjunktur ⁠blicken. Mit Spannung warten Investoren insbesondere auf die ‌Daten zur Verbraucherpreisinflation in ⁠den USA am Nachmittag. Von Reuters befragte Experten erwarten für April einen Anstieg der Teuerungsrate auf 3,7 Prozent.

Auf Unternehmensseite legt unter ‌anderem der Pharma- ⁠und Agrarkonzern Bayer seine Bilanz ⁠für das erste Quartal vor. Bei den Gesamtjahreszahlen des britischen Mobilfunkers Vodavone richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Deutschland-Geschäft.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.350,28

EuroStoxx50 5.895,45

EuroStoxx50-Future 5.887,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 49.704,47 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.412,84 +0,2%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 62.588,49 +0,3%

Shanghai 4.208,00 -0,4%

Hang Seng 26.483,37 +0,3%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
D
DAX
D
DAX (Kursindex)

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 11.05.2026
Deutscher Leitindex legt trotz schlechter Iran-Nachrichten zugestern, 15:56 Uhr · onvista
Dax Logo
Vorbörse 12.05.2026
Leitindex startet voraussichtlich mit Verlustenheute, 05:52 Uhr · onvista
Leitindex startet voraussichtlich mit Verlusten
Börse am Morgen 12.05.2026
Dax startet mit Verlusten in den Handelheute, 07:51 Uhr · onvista
Dax Logo
Vorbörse 11.05.2026
Dax dürfte zum Wochenstart leicht nachgebengestern, 06:18 Uhr · onvista
Dax dürfte zum Wochenstart leicht nachgeben
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen