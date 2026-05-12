Dax niedriger erwartet - US-Inflation im Fokus

Frankfurt, ⁠12. Mai (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche ‌Leitindex 0,1 Prozent fester bei 24.350 Punkten geschlossen. Mit Blick auf die vorerst gescheiterten Friedensbemühungen im ⁠US-Iran-Konflikt ⁠waren Anleger in Deckung geblieben. Angetrieben von der anhaltenden Begeisterung für Künstliche Intelligenz (KI) hatten die US-Börsen am Montag leicht im Plus geschlossen.

In den Fokus der Anleger rücken im Tagesverlauf vor ‌allem Konjunktur- und Inflationsdaten. Am ‌Vormittag steht der ZEW-Index an. Im Zuge des Iran-Konflikts dürften Finanzexperten noch pessimistischer auf die deutsche Konjunktur ⁠blicken. Mit Spannung warten Investoren insbesondere auf die ‌Daten zur Verbraucherpreisinflation in ⁠den USA am Nachmittag. Von Reuters befragte Experten erwarten für April einen Anstieg der Teuerungsrate auf 3,7 Prozent.

Auf Unternehmensseite legt unter ‌anderem der Pharma- ⁠und Agrarkonzern Bayer seine Bilanz ⁠für das erste Quartal vor. Bei den Gesamtjahreszahlen des britischen Mobilfunkers Vodavone richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf das Deutschland-Geschäft.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 24.350,28

EuroStoxx50 5.895,45

EuroStoxx50-Future 5.887,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 49.704,47 +0,2%

Nasdaq

S&P 500 7.412,84 +0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 62.588,49 +0,3%

Shanghai 4.208,00 -0,4%

Hang Seng 26.483,37 +0,3%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)