DAX schwächer – Anleger blicken auf Nahost und Quartalszahlen

Der deutsche Aktienmarkt startet mit erneuter Zurückhaltung in den Dienstagshandel. Für den DAX zeichnet sich nach dem leicht positiven Wochenauftakt ein spürbarer Rückgang ab, auch der Euro Stoxx 50 wird vorbörslich schwächer erwartet. Gleichzeitig tendieren die US-Indizes im frühen Handel ebenfalls leicht im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 mit moderaten Verlusten

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Märkte stehen heute vor allem die politischen Entwicklungen zwischen den USA, China und dem Iran. US-Präsident Donald Trump kündigte eine bevorstehende China-Reise an, bei der neben dem Handelsstreit auch diplomatische Fortschritte im Nahostkonflikt erhofft werden. Gleichzeitig verschärfte Washington zuletzt den wirtschaftlichen Druck auf Teheran weiter. Die Börsen blicken zudem aufmerksam auf die laufende Berichtssaison, die insbesondere in Deutschland weiter an Dynamik gewinnt.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten sorgt Bayer für Aufmerksamkeit. Die Aktie legt vorbörslich spürbar zu, nachdem der Konzern mit überraschend starken Geschäften im Saatgutbereich in das Jahr gestartet ist. Vor allem das Geschäft mit Soja- und Maissaatgut entwickelte sich besser als erwartet. Zusätzlich sehen Anleger Fortschritte beim laufenden Sparprogramm positiv.

Unter Druck steht dagegen Thyssenkrupp. Der Industriekonzern senkte wegen der anhaltend schwachen Nachfrage aus der Automobilindustrie sowie rückläufiger Stahlpreise seine Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025/26. Die Aktie reagierte vorbörslich mit deutlichen Abschlägen und zählt damit zu den schwächeren Werten im frühen Handel.

Ebenfalls im Fokus steht Siemens Energy. Der Energietechnikkonzern kündigte nach einem starken zweiten Geschäftsquartal an, noch im laufenden Geschäftsjahr zusätzliche Mittel an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Trotz der positiven Signale tendierte die Aktie vorbörslich leicht schwächer, nachdem Anleger einen Teil der jüngsten Kursgewinne mitnahmen.

Positive Impulse kommen hingegen von Jenoptik. Der Technologiekonzern startete mit einem deutlichen Gewinnanstieg in das neue Geschäftsjahr und profitierte insbesondere von einer stabilen Nachfrage in mehreren Industrie- und Technologiesparten. Die Aktie zeigte sich vorbörslich freundlich und gehörte zu den stärkeren Nebenwerten.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UN6WJP 5,57 23524,13784 Punkte 43,63 Open End NYMEX WTI Light Sweet Crude Oil Future Bear UN80LJ 5,32 4480,018952 USD 15,67 Open End X-DAX® Bull UN65UC 20,05 22122,284223 Punkte 12,09 Open End DAX® Bull UN7E3A 6,38 23524,13784 Punkte 39,20 Open End EUR/USD Bull UN5N4P 5,74 1,107998 USD 20,50 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2026; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag DAX® Call UG7GJC 4,02 26000,00 Punkte 16,68 18.09.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UN02KX 1,06 250,00 USD 6,20 16.09.2026 Siemens AG Call UG9ZCW 1,03 300,00 EUR 8,55 16.09.2026 DAX® Call UN5025 1,06 24500,00 Punkte 68,25 15.05.2026 EUR/USD Put UN5Z2R 0,24 1,17 USD 147,09 20.05.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2026; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UN699M 1,95 23541,882282 Punkte 30 Open End DAX® Long HD6SGF 9,31 20295,002159 Punkte 6 Open End Rheinmetall AG Short UN5BNC 2,57 1264,562433 EUR 15 Open End Sandisk Corp. Long UN7XLR 15,87 1031,979716 USD 3 Open End DAX® Short UN2YQZ 1,63 25973,039588 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 12.05.2026; 10:00 Uhr;

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