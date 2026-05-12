Delivery-Hero-Gründer tritt ab - Druck von Großaktionär

Frankfurt/München, 12. Mai (Reuters) - ⁠Delivery-Hero-Gründer Niklas Östberg beugt sich dem Druck eines Großaktionärs und tritt nach 15 Jahren spätestens Ende März 2027 als Vorstandschef des Essenslieferdienstes ab. "Der Aufsichtsrat und Niklas Östberg sind sich einig, dass dies der richtige Zeitpunkt ist, um den Führungswechsel einzuleiten, während das Unternehmen in seine nächste Phase eintritt", teilte das Unternehmen am Dienstag in Berlin mit. Der Aufsichtsrat wolle bis Ende dieses Jahres einen ‌Nachfolger gefunden haben. Östberg werde in der Übergangsphase noch die angekündigte "Prüfung strategischer Optionen" vorantreiben. Der Hongkonger Vermögensverwalter Aspex hatte zuvor seinen Anteil an Delivery Hero auf knapp 15 Prozent erhöht und den Druck auf Östberg verstärkt.

"Vor 15 Jahren ⁠haben wir Delivery Hero ⁠in Berlin mit einer einfachen Idee und einem kleinen Team gegründet", sagte Östberg. Sechs Jahre später debütierte das Unternehmen an der Frankfurter Börse. Der Betreiber der Lieferdienste Lieferheld, Foodora und Pizza.de war damals knapp fünf Milliarden Euro wert und schrieb tiefrote Zahlen, heute liegt der Börsenwert bei 7,3 Milliarden. "Nur wenigen Gründern gelingt es, ein Unternehmen von einem Berliner Start-up zu einer globalen Plattform zu führen, die Hunderte Millionen Kunden bedient", sagte Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund.

Während Delivery Hero stark im Ausland ‌expandierte, gab das Unternehmen den Heimatmarkt 2018 wegen des harten Wettbewerbs mit ‌der Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway auf. Den Versuch eines Comebacks mit der Marke "Foodpanda" in Deutschland brach Delivery Hero aber nach wenigen Monaten ab. Das Unternehmen ist in mehr als 50 Ländern präsent - mit wechselndem Erfolg. Das Asiengeschäft war trotz milliardenschwerer Übernahmen lange ein Bremsklotz. Die ⁠spanische Tochter Glovo und ihr Italien-Ableger Foodinho stehen wegen angeblicher Ausbeutung von Lieferfahrern unter verstärktem Druck der Behörden. Zu den ‌Wachstumstreibern im Konzern gehört dagegen die Nahost-Sparte Talabat.

MISSTRAUENSVOTUM HAT SICH ERÜBRIGT

Aspex ⁠begrüßte den geplanten Wechsel an der Unternehmensspitze. Vorausgegangen seien "konstruktive Gespräche mit dem Aufsichtsrat", erklärte der Großaktionär, der seit 2020 bei Delivery Hero aktiv ist. Der Hongkonger Vermögensverwalter hatte sich auf Östberg eingeschossen. Insidern zufolge hatte er einen Ergänzungsantrag zur Hauptversammlung angekündigt, mit dem dem Vorstandschef das Misstrauen ausgesprochen werden sollte. Mit Östbergs Rückzug ist ‌dieser jedoch obsolet. Aspex ist die im Branchenvergleich geringe Ertragskraft ⁠von Delivery Hero ein Dorn im Auge. Neben Östbergs ⁠Abgang fordert er daher den Rückzug aus ganzen Regionen. Der Verkauf der Tochter Foodpanda Taiwan an den Rivalen Grab reiche längst nicht aus.

Erst am Montag war bekanntgeworden, dass Aspex seine Beteiligung um fünf Prozent aufgestockt hat. Dem Großaktionär kam zugute, dass der bisher größte Delivery-Hero-Anteilseigner, der niederländische Finanzinvestor Prosus, seinen Anteil von 26 Prozent bis zum Spätsommer auf weniger als zehn Prozent abschmelzen lassen muss. Das ist eine Auflage der EU-Wettbewerbshüter nach der Übernahme von Just Eat Takeaway durch Prosus. Auf der Hauptversammlung am 23. Juni ist Prosus nur durch einen Treuhänder vertreten.

Die im Nebenwerteindex MDax notierten Delivery-Hero-Aktien drehten nach der Mitteilung über Östbergs bevorstehenden Abgang ins Plus und stiegen um 2,5 Prozent auf 24,19 Euro. Seit ⁠Beginn der öffentlichen Kampagne von Aspex im März haben die Papiere um mehr als 60 Prozent zugelegt.

(Bericht von Hakan Ersen und Alexander HübnerRedigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)