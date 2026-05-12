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Die brutale Wahrheit: Warum 60 % aller Aktien dein Geld vernichten! | Creator Space Live

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Hast du dich schon mal gefragt, warum so viele Anleger mit Einzelaktien am Ende doch Verluste machen? Die statistische Wahrheit aus über 100 Jahren Börsengeschichte ist brutal: Rund 60 % aller Aktien vernichten langfristig Kapital, und nur winzige 4 % der Unternehmen sind für die gesamte Wertschöpfung des US-Aktienmarktes verantwortlich. In diesem Vortrag auf der Invest in Stuttgart räumt Christian Röhl (Investor & Buchautor) mit den größten Mythen der Finanzwelt auf.

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► Darum geht's im Video:
Christian Röhl zeigt, warum vermeintliche Value-Schnäppchen wie Diageo oder gefallene Börsenstars wie Novo Nordisk und Adobe nicht zwangsläufig wieder steigen müssen. Zudem erklärt er, warum das KGV oft ein gefährlicher Ratgeber ist, weil es Schulden und den echten Free Cashflow ausblendet. Wer den nächsten Mega-Gewinner wie Nvidia finden will, braucht nicht nur extrem viel Glück, sondern vor allem Nerven aus Stahl, um Drawdowns von bis zu 65 % auszuhalten.

Timestamps:
00:00 ► Begrüßung auf der Invest Stuttgart
04:13 ► Die brutale Statistik: Nur 4 % aller Aktien schaffen echten Wert
08:29 ► Nvidia & Co.: Warum wahre Börsengewinner Nerven aus Stahl erfordern
16:42 ► Value Traps: Warum gefallene Aktien nicht wieder steigen müssen
23:31 ► P/E Ratio (KGV) vs. Free Cashflow: Ein gefährlicher Bewertungsfehler
29:21 ► Einzelaktien oder ETF? Kauf einfach den ganzen Heuhaufen!
36:40 ► MSCI ACWI Mythen: Ist das USA- und Tech-Gewicht wirklich zu hoch?
45:04 ► Energie & Europa: Spannende Ergänzungen für dein ETF-Portfolio
54:30 ► Das Problem mit der Cashquote: Warum du im Crash trotzdem nicht kaufst

Im Video erwähnte Werte:
Nvidia
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/918422-nvidia

Novo Nordisk
WKN: A3EU6F | ISIN: DK0062498333
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/a3eu6f-novo-nordisk

Adobe
WKN: 871981 | ISIN: US00724F1012
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/871981-adobe

Diageo
WKN: 851247 | ISIN: GB0002374006
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/851247-diageo

Microsoft
WKN: 870747 | ISIN: US5949181045
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/870747-microsoft

Cisco Systems
WKN: 878841 | ISIN: US17275R1023
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/878841-cisco-systems

Intel
WKN: 855681 | ISIN: US4581401001
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/855681-intel

Siemens
WKN: 723610 | ISIN: DE0007236101
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/723610-siemens

Infineon
WKN: 623100 | ISIN: DE0006231004
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/623100-infineon-technologies

iShares MSCI ACWI UCITS ETF
WKN: A1JMDF | ISIN: IE00B6R52259
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a1jmdf-ishares-msci-acwi-ucits-etf-usd-acc

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🕐 Das Video wurde am 07.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.

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