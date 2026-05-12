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Die Generalversammlung der Sensirion Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



12.05.2026 / 07:30 CET/CEST





Medienmitteilung

12.05.2026, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz



Die Generalversammlung der Sensirion Holding AG stimmt allen Anträgen des Verwaltungsrats zu

An der ordentlichen Generalversammlung vom 11. Mai 2026 in Rapperswil-Jona wurden die Aktionärinnen und Aktionäre der Sensirion Holding AG über die Ergebnisse der Sensirion-Gruppe für das Geschäftsjahr 2025 informiert, das durch ein starkes Umsatz- und Rentabilitätswachstum trotz schwieriger Marktbedingungen die Widerstandsfähigkeit von Sensirion unterstreicht und dank verstärkter Dynamik für langfristiges strategisches Wachstum gesorgt hatte. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten allen Anträgen des Verwaltungsrats zu.

An der Generalversammlung der Sensirion Holding AG vom 11. Mai 2026 waren insgesamt 10'475'593 Aktienstimmen vertreten, was 67.08 % des Aktienkapitals entspricht.

Die Aktionärinnen und Aktionäre genehmigten den Lagebericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung 2025 und stimmten der beantragten Verwendung des Bilanzergebnisses zu. Der Vergütungsbericht 2025 wurde in einer unverbindlichen Konsultativabstimmung angenommen und der Bericht über nichtfinanzielle Belange 2025 genehmigt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung. Die Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurden genehmigt.

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Moritz Lechner und Felix Mayer als Co-Präsidenten des Verwaltungsrats sowie Anja König, Franz Studer, Henri Mrejen und Mirjana Blume als Mitglieder des Verwaltungsrats wiedergewählt.

Zudem wählten die Aktionärinnen und Aktionäre Moritz Lechner, Felix Mayer und Anja König erneut in den Nominierungs- und Vergütungsausschuss. Die Anwaltskanzlei Keller AG, Zürich, wurde als unabhängige Stimmrechtsvertreterin und die KPMG AG, Zürich, als Revisionsstelle wiedergewählt.

Finanzkalender:

19. August 2026: Veröffentlichung Halbjahresbericht 2026

Kontakt:

Lars Dünnhaupt

Director of Investor Relations

Telefon: +41 44 306 40 00

E-mail: lars.duennhaupt@sensirion.com

Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, Kohlendioxid (CO2), Feinstaub (PM2.5) und flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren sowie Gasleckagesensoren. Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie, und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com.

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Sensirion verwendet bestimmte Kennzahlen für die Performancemessung, die nach Swiss GAAP FER nicht definiert sind. Diese alternativen Performancekennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Weitere Informationen zu diesen Kennzahlen finden sich auf www.sensirion.com/additional-performance-measures.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

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