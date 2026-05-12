Die Wahrheit über Alpha: Warum 90% der Anleger scheitern – Kapitalmarkt-Mythen mit Simon Schöbel
In diesem Vortrag erklärt Simon Schöbel (@InvestScience), warum viele Börsen-Mythen Anleger in die Irre führen. Basierend auf wissenschaftlichen Studien zeigt er, warum Diversifikation entscheidend ist, aktives Fondsmanagement oft enttäuscht und Market Timing kaum funktioniert.
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Timestamps:
00:00 ► Intro: Alpha oder Aberglaube
01:30 ►Was ist Alpha wirklich?
04:30 ► Einzelaktien: Gewinner vs. Verlierer
06:00 ► Mythos Diversifikation
09:00 ► Warum wenige Aktien die Rendite machen
12:30 ► Psychologie beim Investieren
14:30 ► Mythos Experten & Fondsmanager
20:00 ► Zufall vs. Können (Bias & Marketing)
25:00 ► Mythos Market Timing
29:00 ► Warum Charts täuschen
31:00 ► Gibt es Alpha überhaupt?
34:00 ► ETFs & Faktoren als Strategie
37:00 ► Fazit: Einfach langfristig investieren
Im Video erwähnte Werte:
MSCI World Index
WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983
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msci-world-ucits-etf
S&P 500 Index
WKN: A0YEDG | ISIN: IE00B5BMR087
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0yedg-ishares-core-s-
p-500-ucits-etf
FTSE All-World Index
WKN: A1JX52 | ISIN: IE00B3YCGJ38
➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a1jx52-vanguard-ftse-all-
world-ucits-etf
Apple
WKN: 865985 | ISIN: US0378331005
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Wirecard
WKN: 747206 | ISIN: DE0007472060
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🕐 Das Video wurde am 03.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.
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