Die Wahrheit über Alpha: Warum 90% der Anleger scheitern – Kapitalmarkt-Mythen mit Simon Schöbel

In diesem Vortrag erklärt Simon Schöbel (@InvestScience), warum viele Börsen-Mythen Anleger in die Irre führen. Basierend auf wissenschaftlichen Studien zeigt er, warum Diversifikation entscheidend ist, aktives Fondsmanagement oft enttäuscht und Market Timing kaum funktioniert.



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Timestamps:

00:00 ► Intro: Alpha oder Aberglaube

01:30 ►Was ist Alpha wirklich?

04:30 ► Einzelaktien: Gewinner vs. Verlierer

06:00 ► Mythos Diversifikation

09:00 ► Warum wenige Aktien die Rendite machen

12:30 ► Psychologie beim Investieren

14:30 ► Mythos Experten & Fondsmanager

20:00 ► Zufall vs. Können (Bias & Marketing)

25:00 ► Mythos Market Timing

29:00 ► Warum Charts täuschen

31:00 ► Gibt es Alpha überhaupt?

34:00 ► ETFs & Faktoren als Strategie

37:00 ► Fazit: Einfach langfristig investieren



Im Video erwähnte Werte:

MSCI World Index

WKN: A0RPWH | ISIN: IE00B4L5Y983

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msci-world-ucits-etf



S&P 500 Index

WKN: A0YEDG | ISIN: IE00B5BMR087

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a0yedg-ishares-core-s-

p-500-ucits-etf



FTSE All-World Index

WKN: A1JX52 | ISIN: IE00B3YCGJ38

➡️ https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/etps/etfs/stuttgart/a1jx52-vanguard-ftse-all-

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Apple

WKN: 865985 | ISIN: US0378331005

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Wirecard

WKN: 747206 | ISIN: DE0007472060

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🕐 Das Video wurde am 03.05.2026 um 20:00 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



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