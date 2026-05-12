Die Wahrheit über Börsenerfolg: Warum 85% scheitern | Invest 2026 | Creator Space Live-Mitschnitt
Live-Mitschnitt von der Invest 2026: Lars Erichsen erklärt, warum rund 85 % der Trader scheitern. Was braucht es wirklich, um an der Börse erfolgreich zu sein?
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► Darum geht's im Video:
Auf der Invest Messe in Stuttgart erklärt Lars Erichsen (Rendite Spezialisten), warum rund 85 % der Trader scheitern – und weshalb nicht fehlendes Wissen, sondern vor allem das eigene Verhalten entscheidend ist. Im Fokus stehen Trading-Psychologie, der Umgang mit Verlusten und die Bedeutung von Risikomanagement sowie die Frage, warum langfristiges Investieren oft der einfachere Weg ist.
Timestamps:
00:00 ► Intro und Einführung
01:35 ► Die Wahrheit über Börsen-Tools & Software
04:10 ► Erfolgsquote im Trading (5–15 %)
06:40 ► Warum langfristiges Investieren simpel ist
09:20 ► Das eigentliche Problem: Verhalten
12:13 ► Neurobiologie & Verlustangst
16:15 ► Prozess vs. Ergebnis
20:42 ► Warum Trefferquote unwichtig ist
24:08 ► Risiko vs. Gewinn-Denken
28:02 ► Persönlichkeitsfaktoren im Trading
32:11 ► Warum Märkte immer unsicher sind
36:21 ► Fazit: Warum die meisten scheitern
44:48 ► Beispiel-Setups (Amazon, Oracle, Freeport)
Im Video erwähnte Werte:
Amazon WKN: 906866 | ISIN: US0231351067
https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/906866-amazoncom-inc
Oracle WKN: 871460 | ISIN: US68389X1054
https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/871460-oracle-corp
Freeport-McMoRan WKN: 896476 | ISIN: US35671D8570
https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/produkte/aktien/stuttgart/896476-freeport-mcmoran-inc
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🕐 Das Video wurde am 22.04.2026 um 12:00 Uhr veröffentlicht.