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Dividendenkalender heute, 12.05.2026

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Die Dividendentermine folgender Unternehmen sind heute, am 12. Mai 2026, wichtig. Alle Daten kompakt in einer Übersicht.

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Quelle: Number1411/Shutterstock.com

Die beliebtesten Aktien, bei denen Dividenden anstehen

UnternehmenFinanzbericht
adidasEndgültiges Dividenden Datum
AKER BPVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AllianzEndgültiges Dividenden Datum
American Water WorksVierteljährliches ex-Dividenden Datum
AmrizeSonder ex-Dividenden Datum
ArcelorMittalVierteljährliches ex-Dividenden Datum
FordVierteljährliches ex-Dividenden Datum
KSB VzEndgültiges Dividenden Datum
MTU Aero EnginesEndgültiges Dividenden Datum
PhilipsSonder ex-Dividenden Datum
PhilipsSonder-Ex-Dividenden-Tag
RenaultEndgültiges Dividenden Datum
TalanxEndgültiges Dividenden Datum
VisaVierteljährliches ex-Dividenden Datum
WienerbergerEndgültiges ex-Dividenden Datum

Alle Dividendentermine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Allianz
adidas
MTU Aero Engines
Visa
Talanx
KSB Vz
Wienerberger
AKER BP
Renault
Philips
American Water Works
Ford
ArcelorMittal
Amrize

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