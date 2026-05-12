dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Verluste erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX)

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AKTIEN

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DEUTSCHLAND: - RÜCKSETZER WEITET SICH AUS - Nach einem lethargischen Wochenauftakt ist am Dienstag mit Kursverlusten am deutschen Aktienmarkt zu rechnen. Die nach wie vor angespannte Lage im Nahen Osten dämpft die Risikobereitschaft der Investoren. Der Broker IG taxierte den Dax rund zwei Stunden vor dem Xetra-Start knapp ein Prozent tiefer auf 24.140 Punkte. Damit würde der Leitindex den am Donnerstag begonnenen Rücksetzer ausweiten. Die US-Regierung verschärft den ökonomischen Druck auf den Iran weiter. Sie verhängte Sanktionen gegen mehrere Personen und Unternehmen. Zudem hängt die seit fast fünf Wochen dauernde Waffenruhe mit dem Iran nach Einschätzung von US-Präsident Donald Trump nur noch am seidenen Faden. Grund dafür sei der "dämliche Vorschlag" aus Teheran zur Beendigung des Krieges, sagte er in Washington. "Sie ist so schwach wie nie, nachdem ich diesen Mist gelesen habe."

USA: - LEICHT IM PLUS - Angesichts der festgefahrenen Lage im Iran-Krieg sind die US-Börsen am Montag recht verhalten in die neue Woche gestartet. Die viel beachteten Technologie-Indizes Nasdaq 100 und Nasdaq Composite sowie das breit gefasste Börsenbarometer S&P 500 hatten im Handelsverlauf nur mit Mühe erneut Rekordstände erreicht, wenngleich die Begeisterung rund um Künstliche Intelligenz (KI) weiter hoch ist. Am Ende legten die Indizes etwas zu, und auch der Dow Jones Industrial verzeichnete moderate Gewinne. Der Leitindex Dow stieg um 0,19 Prozent auf 49.704,47 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,19 Prozent auf 7.412,84 Zähler nach oben. Der Nasdaq 100 gewann 0,29 Prozent auf 29.320,66 Punkte.

ASIEN: - DURCHWACHSEN - An den Börsen Asiens hat die vom KI-Boom getriebene Rally am Dienstag einen Dämpfer erhalten, vor allem in Südkorea. Dort fiel der Leitindex Kospi zuletzt um mehr als 3 Prozent. Zuvor hatte ein hochrangiger südkoreanischer Politiker gesagt, das Land sollte den Bürgern eine "Dividende" aus Steuern auf KI-Gewinne zahlen. Das verdeutlicht den wachsenden Druck auf die Regierung, Gewinne aus dem Boom umzuverteilen, der Chiphersteller wie Samsung Electronics und SK Hynix viel Geld in die Kassen spült. In Tokio bröckelten zwischenzeitlich höhere Gewinne zwar etwas ab, der japanische Nikkei 225 hielt sich allerdings mit fast einem halben Prozent Plus gut. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong notierte moderat im Plus, während der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen zuletzt leicht fiel.

DAX 24350,28 0,05% XDAX 24293,95 -0,41% EuroSTOXX 50 5895,45 -0,27% Stoxx50 5074,85 0,08% DJIA 49704,47 0,19% S&P 500 7412,84 0,19% NASDAQ 100 29320,66 0,29%

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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

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RENTEN:

Bund-Future 125,08 -0,09%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1754 -0,24% USD/Yen 157,67 0,31% Euro/Yen 185,35 0,07%

BITCOIN:

Bitcoin 81.232 -0,06 (USD, Bitstamp)

ROHÖL:

Brent 104,85 +0,64 USD WTI 98,94 +0,87 USD

/zb/mis