Elmos-Gründer steigen teilweise bei Chipentwickler aus

München, 12. ⁠Mai (Reuters) - Zwei der drei Gründer des Dortmunder Chipentwicklers Elmos Semiconductor haben sich über Nacht von einem Teil ihrer Aktien getrennt. Die Weyer Beteiligungsgesellschaft von ‌Aufsichtsratschef Klaus Weyer (20,7 Prozent) und die ZOE-VVG GmbH seines Stellvertreters Günter Zimmer (15,0 Prozent) platzierten über die ⁠Investmentbank Berenberg ⁠zusammen 1,86 Millionen Aktien oder 10,5 Prozent des Grundkapitals, wie Elmos am Dienstag mitteilte. Der Preis lag mit 176 Euro gut acht Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag, als die ‌Aktie im Kleinwerteindex SDax bereits 6,5 ‌Prozent nachgegeben hatte. In den vergangenen zwölf Monaten hat sie ihren Kurs mehr als verdreifacht. Am ⁠Dienstagmorgen fielen Elmos vorbörslich um acht Prozent auf 178,20 ‌Euro.

Die Platzierung fiel etwas ⁠größer aus als ursprünglich geplant. Weyer und Zimmer erlösen damit zusammen 327 Millionen Euro. 56 Prozent der Elmos-Aktien sind nun im Streubesitz, ‌die drei Großaktionäre ⁠halten den Rest. "Die starke Nachfrage ⁠in der Platzierung unterstreicht die Attraktivität unseres Unternehmens und das große Vertrauen der Anleger in unsere Zukunftsaussichten", sagte Vorstandschef Arne Schneider. Elmos habe damit gute Chancen, bei der nächsten Index-Überprüfung im Juni in den Nebenwerteindex MDax aufzusteigen.

(Bericht von Alexander Hübner, redigiert von Myria Mildenberger. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)