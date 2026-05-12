EQS-Adhoc: M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2025 fest. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,20 je Aktie

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EQS-Ad-hoc: M1 Kliniken AG / Schlagwort(e): Dividenden
M1 Kliniken AG: Aufsichtsrat stellt Jahresabschluss 2025 fest. Dividendenvorschlag in Höhe von EUR 1,20 je Aktie

12.05.2026 / 16:49 CET/CEST
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Berlin, 12.05.2026 – Der Aufsichtsrat der M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) hat in seiner heutigen Bilanzsitzung den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss und den Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2025 gemäß §§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt.

Aufsichtsrat und Vorstand haben heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende in Höhe von EUR 1,20 je dividendenberechtigte Aktie vorzuschlagen.

Der Geschäftsbericht 2025 der M1 Kliniken AG wird voraussichtlich am 20. Mai 2026 veröffentlicht.

Ende der Insiderinformation

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:M1 Kliniken AG
Grünauer Straße 5
12557 Berlin
Deutschland
Telefon:+49 (0)30 347 47 44 14
Fax:+49 (0)30 347 47 44 17
E-Mail:ir@m1-kliniken.de
Internet:https://www.m1-kliniken.de
ISIN:DE000A0STSQ8
WKN:A0STSQ
Börsen:Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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