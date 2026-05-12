EQS-Adhoc: SFC Energy AG erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Auftragsvolumen von ca. EUR 42,7 Mio. und hebt Prognose für 2026 an

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SFC Energy AG erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Auftragsvolumen von ca. EUR 42,7 Mio. und hebt Prognose für 2026 an



12.05.2026 / 17:28 CET/CEST

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SFC Energy AG – Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

SFC Energy AG erhält größten Auftrag der Unternehmensgeschichte zur Lieferung von Brennstoffzellensystemen in die Ukraine mit einem Auftragsvolumen von ca. EUR42,7Mio. und hebt Prognose für 2026 an

Brunnthal/München, Deutschland, 12. Mai 2026 – Die SFC Energy AG hat heute einen Vertrag zur Lieferung moderner, hochmobiler Brennstoffzellensysteme sowie zugehöriger Peripherie, Zubehör und Verbrauchsmaterialien für militärische und zivile Einsatzszenarien in der Ukraine mit einem Auftragsvolumen von rund EUR 42,7 Mio. geschlossen. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative der Bundesregierung. Die Auslieferung ist in den kommenden Monaten vorgesehen und wird im Geschäftsjahr 2026 umsatz- und ergebniswirksam.

Aufgrund des Großauftrags passt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Der Vorstand erwartet nunmehr einen Konzernumsatz von EUR 163 Mio. bis EUR 175 Mio. (bisher: EUR 150 Mio. bis EUR 160 Mio.), ein bereinigtes EBITDA von EUR 29 Mio. bis EUR 34 Mio. (bisher: EUR 20 Mio. bis EUR 24 Mio.) sowie ein bereinigtes EBIT von EUR 20,5 Mio. bis EUR 25,5 Mio. (bisher: EUR 11 Mio. bis EUR 15 Mio.).



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