EQS-AFR: AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

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EQS Veröffentlichung von Finanzberichten: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Veröffentlichung von Finanzberichten
AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes

12.05.2026 / 19:27 CET/CEST
Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q1 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q1

Sprache: Deutsch

Ort:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

Sprache: Englisch

Ort:

https://www.austriacard.com/investor-relations-ac/financial-reporting-ac/

12.05.2026 CET/CEST
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien
Österreich
Internet:https://www.austriacard.com/
Ende der MitteilungEQS News-Service

2326494 12.05.2026 CET/CEST

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