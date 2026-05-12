EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

12.05.2026 / 15:10 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/quarterly-reports.html

12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Villeroy & Boch AG
Saaruferstraße 1-3
66693 Mettlach
Deutschland
Internet:www.villeroy-boch.de
Ende der MitteilungEQS News-Service

2326278 12.05.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Villeroy & Boch Vz

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Warnung vor Crash-Gefahr
Wo Michael Burry Recht hatheute, 12:30 Uhr · onvista
Minimum Volatility
Ist dieser Index besser als der MSCI World?08. Mai · onvista
Dräger und Siemens Healthineers
Wieso Medizintechnik an der Börse so billig ist06. Mai · The Market
Alle Plus-Analysen