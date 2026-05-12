EQS-AFR: Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Villeroy & Boch AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Villeroy & Boch AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



12.05.2026 / 15:10 CET/CEST

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Hiermit gibt die Villeroy & Boch AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Konzern-Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/de/investor-relations/publikationen/quartalsberichte.html

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 30.07.2026

Ort:

https://www.villeroyboch-group.com/en/investor-relations/publications/quarterly-reports.html

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Villeroy & Boch AG Saaruferstraße 1-3 66693 Mettlach Deutschland Internet: www.villeroy-boch.de

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