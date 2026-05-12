EQS-CMS: Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Zalando SE / Aktienrückkaufprogramm
Zalando SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

12.05.2026 / 09:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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BEKANNTMACHUNG NACH ART. 5 ABS. 1 LIT. B) UND ABS. 3 DER VERORDNUNG (EU) NR. 596/2014 SOWIE ART. 2 ABS. 2 UND ABS. 3 DER DELEGIERTEN VERORDNUNG (EU) NR. 2016/1052 // AKTIENRÜCKKAUF – 9. ZWISCHENMELDUNG UND ABSCHLUSSMELDUNG

BERLIN, 12. Mai 2026 // Vom 4. Mai 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 wurden insgesamt 3.226.546 Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufsprogramms der Zalando SE erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 12. März 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 sowie Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 12. März 2026 mitgeteilt wurde.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien)Volumen-gewichteter Durchschnittskurs (EUR)Handelsplatz (MIC)
04/05/2026 312.62521,1596XETA
04/05/2026 179.51521,1303CEUX
04/05/2026 26.82721,2077TQEX
04/05/2026 26.76720,9081AQEU
05/05/2026 315.97221,1102XETA
05/05/2026 183.87621,0902CEUX
05/05/2026 27.42821,1567TQEX
05/05/2026 37.69421,0507AQEU
06/05/2026 320.86520,5431XETA
06/05/2026 192.10720,5700CEUX
06/05/2026 28.14220,7087TQEX
06/05/2026 37.99420,6907AQEU
07/05/2026 361.80720,3003XETA
07/05/2026 212.43420,3302CEUX
07/05/2026 31.57520,2797TQEX
07/05/2026 41.72620,4549AQEU
08/05/2026 380.32420,1871XETA
08/05/2026 215.32920,2782CEUX
08/05/2026 30.67520,3186TQEX
08/05/2026 33.34419,9605AQEU
11/05/2026 124.63820,0522XETA
11/05/2026 79.29920,0099CEUX
11/05/2026 24.00919,9699TQEX
11/05/2026 1.57420,1746AQEU

Eine Aufstellung der getätigten Einzelgeschäfte innerhalb eines Tages ist auf der Website der Gesellschaft unter https://corporate.zalando.com/de/investor-relations/share-buy-back veröffentlicht.

Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufprogramms im Zeitraum vom 12. März 2026 bis einschließlich 11. Mai 2026 erworbenen Aktien beläuft sich auf 13.992.508 Stück.

Damit wurde das Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von bis zu 300 Millionen Euro, jedoch nicht mehr als 20 Millionen Aktien, erfolgreich abgeschlossen.

Die Aktienrückkäufe wurden durch ein unabhängiges Kreditinstitut über die Börse und multilaterale Handelssysteme durchgeführt.

Zalando SE

Der Vorstand

12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5
10243 Berlin
Deutschland
Internet:https://corporate.zalando.de
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