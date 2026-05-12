EQS-DD: Allianz SE: Christopher George Townsend, Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.

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Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

12.05.2026 / 08:55 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:
Vorname:Christopher George
Nachname(n):Townsend

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Allianz SE

b) LEI

529900K9B0N5BT694847 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:DE0008404005

b) Art des Geschäfts

Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
369,30365 EUR124.824,63 EUR

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
369,30365 EUR124.824,63 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Allianz SE
Koeniginstr. 28
80802 Muenchen
Deutschland
Internet:www.allianz.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

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