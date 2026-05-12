EQS-DD: Allianz SE: Christopher George Townsend, Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.05.2026 / 08:55 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Vorname:
|Christopher George
|Nachname(n):
|Townsend
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Allianz SE
b) LEI
|529900K9B0N5BT694847
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008404005
b) Art des Geschäfts
|Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|369,30365 EUR
|124.824,63 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|369,30365 EUR
|124.824,63 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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