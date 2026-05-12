EQS-DD: Allianz SE: Dr. Barbara Karuth-Zelle, Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.05.2026 / 08:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Barbara Nachname(n): Karuth-Zelle

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Allianz SE

b) LEI

529900K9B0N5BT694847

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008404005

b) Art des Geschäfts

Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 369,30365 EUR 124.824,63 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 369,30365 EUR 124.824,63 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

12.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Allianz SE Koeniginstr. 28 80802 Muenchen Deutschland Internet: www.allianz.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

104778 12.05.2026 CET/CEST