EQS-DD: Allianz SE: Dr. Klaus-Peter Röhler, Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
12.05.2026 / 08:55 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Klaus-Peter
|Nachname(n):
|Röhler
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Allianz SE
b) LEI
|529900K9B0N5BT694847
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0008404005
b) Art des Geschäfts
|Kauf als Eigeninvestment der Vorstände entsprechend dem Vorstandsdienstvertrag.
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|369,30365 EUR
|124.824,63 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|369,30365 EUR
|124.824,63 EUR
e) Datum des Geschäfts
|11.05.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Internet:
|www.allianz.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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