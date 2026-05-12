EQS-DD: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München: Dr. Markus Rieß, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.05.2026 / 14:40 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Markus Nachname(n): Rieß

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München

b) LEI

529900MUF4C20K50JS49

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008430026

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 476,50 EUR 14.771,50 EUR 476,40 EUR 46.210,80 EUR 476,50 EUR 43.361,50 EUR 476,50 EUR 25.254,50 EUR 476,40 EUR 19.056,00 EUR 476,60 EUR 22.400,20 EUR 476,60 EUR 1.906,40 EUR 476,60 EUR 45.753,60 EUR 476,50 EUR 19.536,50 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 476,5020 EUR 238.251,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

12.05.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München Königinstraße 107 80802 München Deutschland Internet: www.munichre.com

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104800 12.05.2026 CET/CEST